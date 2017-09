Nå kan du male huset ditt i arendalsfarger

Annonse:

Nyli, Tromøya, Nidelva, Hisøy, Bjorbekk og Rykene er bare noen av fargene på kartet.

To spente damer betrakter veggen med malte lerreter som er kommet opp i malebutikken Stormo på Strømsbu. Daglig leder Cathrine Moritz har tatt initiativ til et samarbeid med interiørdesigner og stylist Cecilie Thorbjørnsen. Sammen har de to arbeidet frem prosjektet «Sørlandet i farger». 20 lokale farger som er inspirert av Sørlandets natur.

Vestlandsinspirasjon

Stormo samarbeider med og selger maling fra merket Nordsjø, det gjør også butikker over hele resten av landet. I våres var Mortiz på butikkene i Ulsteinvik og Fosnavåg på Vestlandet da de lanserte sin fargekolleksjon «Havlandet i fargar». Hun ble inspirert til å gjøre det samme på Sørlandet og torsdag blir det lanseringsfest for resultatet på butikken.

– Folk bruker mye mer farger nå enn før. Særlig på soverommet. Der er det mange som har laget seg en liten hule, forteller daglig leder Mortiz.

Hun er opptatt av hva det kan gjøre med mennesker å omgi seg med farger heller enn grått, beige og hvitt. Blått og grønt gir ro, oransje og rødt gir matlyst og en knallgul detalj kan gjøre hele forskjellen, mener den daglige lederen.

Samarbeid

Thorbjørnsen ble raskt med på laget da hun ble spurt. Hun er selv opptatt av å bruke farger i interiøret hun jobber med og forteller at prosjektet har inspirert henne.

– Jeg tenker farger hele tiden nå, uansett hvor jeg går, det bobler nesten over, ler hun.

De to damene gikk hver for seg til verks med å velge ut ti farger da de hadde bestemt seg for å gå i gang med prosjektet. Da de møttes igjen viste det seg at de hadde mange av de samme tankene og ideene. Deretter ventet jobben med å justere tonene, finne toner som sto godt til hverandre og finne blandingsforholdene som resulterte i akkurat den fargen de ville ha.

– Vi har fått innspill av alle som jobber her også, de synes dette er et gøy prosjekt og har engasjert seg veldig. Vi har malt både disken og en av veggene her i fargen Rykene, forteller Cathrine.

Arbeidet har imidlertid ikke bare vært lett, og på et punkt holdt fargen Nedenes på å ryke ut av hele prosjektet.

– Jeg gikk og skula på Nedenes i flere dager. Man går så utrolig inn i det og blir så kritisk. Før jeg snakka med noen andre holdt jeg på å ta den vekk, men en av de ansatte her likte den kjempegodt, så den forble, forteller Moritz.

Lokal knagg

Cecilies interiørfirma Villa Cecilie har over 3000 følgere på instagram. Gjennom samarbeidet håper Stormo å kunne knytte til seg en yngre kundegruppe som bruker sosiale medier for å la seg inspirere.

– Jeg har jo full oversikt over alder, bosted og kjønn på de som følger meg. Det jeg syns er veldig gøy er at omtrent 20 prosent er menn, forteller Thorbjørnsen og får Moritz’ samtykke.

– Det blir vanligere at menn engasjerer seg, men vi ser fortsatt at det er to forskjellige typer som kommer inn her med damene sine. Noen stiller seg rett ved kaffekanna og venter til det er over, mens noen er virkelig med og engasjerer seg i fargevalget.

Det at fargene har lokale navn ser ut til å fenge. Mortiz forteller at veggen med lerret i de forskjellige fargene får mange kunder til å stoppe opp og la seg inspirere, og flere av fargene har de allerede solgt av.

– De grå-beige fargene går det mye av. Også har vi solgt litt av Tromøya, forteller hun.

Også Thorbjørnsen har fått respons på fargene.

– Jeg malte et barnerom på en jobb i fargen Tromøya. Det var noen som bor på Tromøya som snappet opp gjennom instagram, så nå har de gjort det samme, forteller hun.

Lanseringsfest

Torsdag skal Villa Cecilie og Stormo markere at prosjektet er i mål og alle som er interesserte er invitert. Det blir lett servering og både Moritz og Thorbjørnsen skal snakke om bruk av farger i hjemmet. I tillegg kommer Nordsjøs markedssjef.

– Også blir det masse premier. Muto-stoler, gavekort fra Boohus, gavekort på maling, tapeter og gulv, gavekort på interiørveiledning og signerte utgaver av Halvor Bakkes bok eventyrlige detaljer, forteller de to damene.