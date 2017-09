Nå blir det klatrepark på Asdal

Annonse:

Målet er at parken skal stå klar allerede til høstferien.

Nidelv ungdomslag var en av fire finalister til Los-fondets drømmefinale hvor heldige vinnere får 200.000, 150.000, 100.000 eller 50.000 kroner. Drømmefinalen avholdes hvert år, og Nidelv ungdomslag stakk i år av med andreplassen og 150.000 kroner. Ungdomslaget har også fått støtte fra Arendal kommune og Sparebanken Sør, og har nå fullfinansiering og mere til.

– Nå vil vi se om vi kan få til å bygge klatreparken litt større, utvide klatrebegrepet og også ha litt aktivitetsapparater, forteller kasserer i ungdomsklubben Hans Rudnes.

Borhaug musikkorps, den 17 år gamle sangere Ylva Olaisen fra Kristiansand og organisasjonen City Changers som arbeider med unge som sliter med selvbildet var de andre finalistene til Los-fondet på Sørlandet.

Andreplass

– Selv om vi ikke klarte å klatre helt til topps, er vi veldig godt fornøyd med 150.000 kroner. Nå kan vi endelig realisere planene om en klatrepark og sosial møteplass for barn og unge i nærområdet, fortsetter kassereren.

Alle har hatt mulighet til å stemme på sine favoritter i en avstemming på nett, og ungdomslaget fikk nok stemmer til å sikre 150.000 kroner.

– Vi har klart å engasjere lokalsamfunnet. En stor takk til alle som heier på oss og som har stemt på oss, sier Rudnes.

Bred glede

Nå skal en klatrepart med minst ti forskjellige stasjoner anlegges. Stasjonene skal være små nok til at det er trygt å klatre uten sikring. Zip-line, klatreelementer og balanseelementer skal designes i samarbeid med Wannado klatrepark på Hove som skal gå i gang med arbeidet så snart prosjektene med TV2s farmen-innspilling er unnagjort.

Rundnes håper klatreparken nå kan glede mange barn i nærmiljøet.

– Det er både barneskole, ungdomsskole og et ressurssenter på Asdal, så alle elevene her vil kunne benytte seg av klatreparken. I tillegg har nærliggende skoler varslet at de ved ulike anledninger vil sykle opp hit for å ta anlegget i bruk. De er selvsagt hjertelig velkommen, sier han.

Ungdomslaget arrangerer også discokvelder, visekvelder, kvisskvelder, kino, ulike kurs, sommerskole med dans og medlemsturer til svømmehaller, trampolineparker og Vitensenteret i Arendal.