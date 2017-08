Mistillitsforslag opp til behandling

Annonse:

Tirsdag skal styret i Sørlandet sykehus helseforetak behandle mistillitsforslaget mot sykehusdirektøren.

Tillitsvalgte ved Sørlandet sykehus’ avdelinger i Arendal og Flekkefjord har mistet tilliten til at deres egen leder, sykehusdirektør Jan Roger Olsen, kan lede sykehuset på en god måte. Et mistillitsforslag som krever at direktøren erstattes er sendt av tillitsvalgte på sykehusene i Arendal og Flekkefjord. De peker på at det over lengre tid har vært problemer med samarbeidet, og at prosessene ikke følger de premissene som er satt i Hovedavtalen. Som eksempler er blant annet arbeidet med utviklingsplanen for sykehuset frem mot 2030 trukket frem, det samme gjelder barneavdelingen i Arendal og spørsmålet om behandling av syke nyfødte.

Hovedtyngden i mistillitsforslaget ligger på kritikken sykehusdirektøren har rettet mot de kirurgiske tjenestene i Flekkefjord. Her ble akuttkirurgi og traumefunksjon vedtatt fjernet i mars, men prosessen ble stoppet av helseministeren og Helse Sør-øst. Når sykehusdirektøren i ettertid ikke ser noe feil med prosessene, stiller de tillitsvalgte spørsmål ved hans evne til å lede sykehuset videre med funksjonene som likevel ikke blir lagt ned. Mistillitsforslaget skal behandles i ekstraordinært styremøte til torsdag.

I sakens innstilling ligger det forslag om at møtet lukkes for offentligheten, dersom diskusjonen kommer inn på detaljer som rammes av personvernhensyn. Ina Lindahl Nyrud som er advokat for Norsk Journalistlag sier til Fædrelandsvennen at det neppe er anledning til å stenge møtet.

– Det er presisert i forarbeidene til helseforetaksloven at saker som dreier seg om organisasjonsmessige forhold ikke kan anses som personalsak som kan lukkes. Med tanke på at dette er en stilling hvor tilliten fra almenheten er avgjørende, bør dette gå for åpne dører, sier Nyrud.