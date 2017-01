Forlot partiet for fem måneder siden: Utmeldelsen ble hemmeligholdt

Nesten et halvt år etter at Olav Reiersølmoen meldte seg ut av Pensjonistpartiet var offentligheten ikke varslet om utmeldelsen.

– Jeg har ikke så mye kommentarer, det må jeg si. Dette ligger langt tilbake i tid, sånn sett har jeg ikke noe forhold til partiet lenger, sier Olav Reiersølmoen på telefon til Arendals Tidende.

Bjellandbråk

Han ønsker ikke å si hva utmeldelsen gjelder, og understreker at han helst ville la det forbigå i stillhet. Reiersølmoen var frem til han meldte seg ut leder i Arendal pensjonistparti, da utmeldingen var et faktum overtok Jon Lindset den rollen. Han bekrefter til Arendals Tidende at det var vedtaket rundt utbyggingen av et hyttefelt på Bjellandstrand som førte til utmeldelsen.

– Det var en reguleringssak på Bjellandstrand. Der gikk vår mann i bystyret inn for den hytteutbyggingen med forutsetningen at Alvekilen skulle vernes. Olav Reiersølmoen mente vi skulle gå imot hele forslaget. Styret i Arendal støttet Tveiten. Da Olav ikke fikk gjennom sitt syn meldte han seg ut, forteller Lindset.

Til tross for at Reiersølmoen ikke vil kommentere den konkrete bakgrunnen, forteller han til Arendals Tidende at årsakene var sammensatte.

– Jeg opplever at det er mer kamp om et ben enn fokus på en organisasjon som skal leve opp til det programmet og de tingene som er vedtatte, sa han.

Hemmeligholdt

Lindset forteller at han opplyste Arendal kommune om utmeldingen, og at han ikke tenkte på å melde ifra til pressen og offentligheten.

Reiersølmoen sitter som vararepresentant i bystyret, og i praksis betyr det at de tre prosentene av velgerne som stemte på partiet ved forrige lokalvalg ikke har vært representert gjennom Pensjonistpartiet dersom Knut Tveiten har meldt forfall.

– Han er vararepresentant til bystyret, har dere ikke en plikt til dem som har brukt stemmeretten sin på dere om å melde fra om dette?

– Tja. Jeg har i grunnen ikke tenkt så langt. Jeg var leder etter at han trakk seg, men nå har vi valgt ny leder, sier Lindset.

Partiet valgte forrige uke Knut Tveiten til ny leder.

– Partisak

Da Liv Heidi Arnesen nylig meldte seg ut av Fremskrittspartiet varslet hun selv pressen. Like etter ble rådmann Harald Danielsen spurt om ikke dette var noe Arendal kommune som administrerer politikerne burde tatt seg av. Han mener det fort kan bli feil, og at ansvaret må ligge hos politikerne selv.

–Jeg tenker at dette er så knyttet opp mot partiene at det kan fort bli feil hvis kommunen begynner å agere selvstendig på det der, så jeg tenker ikke at det er vår oppgave. Jeg tenker at det er noe rådmannen bare skal ta til etterretning, sa Danielsen i Arendals Tidende.