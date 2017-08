Dette er de lokale arrangementene under Arendalsuka

Annonse:

KLART: Alt er klart for årets festival, her er en guide til de lokale arrangementene. Arkivfoto

Over 750 arrangement skal gå av stabelen under den politiske festivalen neste uke, i tillegg skal gatene bugne av stands og aktiviteter. Det kan være vanskelig å velge ut hva man skal gå på, derfor har vi plukket ut de arrangementene lokale aktører står bak for deg. Se oversikten her.

Om Arendals historie

BYFERGENE I ARENDAL – HISTORIE, DAGENS SITUASJON OG FREMTIDSUTSIKTER

Arrangør: Actieselskabet Kolbjørn

Dag: Mandag 14/8 2017 17:30 – 18:30

Arrangementstype: Debatt

Sted: Fergekaia v/Tyholmen hotel

BLI MED TIL ISTIDENS ENDESTASJON – TURSPOR PÅ MERDØ

Arrangør: Bjerknessenteret, Arendalsuka Ung

Dag: Onsdag 16/8 2017 13:00 – 14:15

Arrangementstype: Workshop

Sted: Merdø Kafé

TA ARENDALSQUIZEN – ARENDAL I FORTID OG NÅTID

Arrangør: Norges museumsforbund, Museene på Sørlandet, Arendalsuka Ung

Dag: Torsdag 17/8 2017 12:00 – 13:00

Sted: Hestmanden

Stedsbeskrivelse:

Kallevigs brygge, Tyholmen

TA AUST-AGDERQUIZEN – AUST-AGDER I FORTID OG NÅTID

Arrangør: Norges museumsforbund, Museene på Sørlandet, Arendalsuka Ung

Dag: Fredag 18/8 2017 11:00 – 12:00

Sted: Hestmanden

Stedsbeskrivelse: Kallevigs brygge, Tyholmen

Av og om arendalitter

KNOWLEDGE IS POWER

Arrangør: TEDxArendal

Dag: Mandag 14/8 2017 18:30 – 20:00

Arrangementstype: Debatt

Sted: Bankgården

ARBEIDSNEVER: MØT FORFATTER JAN KRISTOFFER DALE PÅ DEKK HOS KLASSEKAMPEN

Arrangør: Klassekampen

Dag: Tirsdag 15/8 2017 16:00 – 17:00

Arrangementstype: Samtale

Sted: Klassekampens sommerbåt

Stedsbeskrivelse: Pollen, ved Langbryggen på yttersiden av gangbroen

KONSERT MED TORUNGEN SWINGKAPELL OG ELLEN HALVORSEN LERVOLD OG LEIF RINO MÜLLER.

Arrangør: Den norske kirke

Dag: Tirsdag 15/8 2017 21:30 – 23:00

Sted: Trefoldighetskirken

Barn og ungdom

BARE BARN BAND – KONSERT

Arrangør: Arendalsuka Ung

Dag: Onsdag 16/8 2017 11:00 – 11:40

Språk: Norsk

Sted: Torvet – utescenen

KODEKURS FOR BARN OG UNGE

Arrangør: Lær Kidsa Koding, Kodeklubben Arendal, Kodeklubben Risør

Dag: Onsdag 17/8 2016 15:00 – 17:00

Arrangementstype: Workshop

Sted: Vitensenteret

VITENMORO MED VITENSENTERET SØRLANDET

Arrangør: Vitensenteret Sørlandet, Arendalsuka Ung

Dag: Tirsdag 15/8 2017 14:00 – 14:30

Arrangementstype: Workshop

Sted: Torvet – utescenen

Miljørettet

MARIN FORSØPLING – GLOBALT PROBLEM: INTERNASJONALE TILTAK OG LOKALE LØSNINGER

Arrangør: GRID-Arendal, Hold Norge Rent

Dag: Onsdag 16/8 2017 11:30 – 13:00

Sted: Teltscenen – onsdag bolk 2

RYDDEAKSJON I ARENDALS SKJÆRGÅRD

Arrangør: Hold Norge Rent, Kystlotteriet (Naturvernforbundet), Våre Strender

Dag: Onsdag 16/8 2017 16:30 – 19:00

Sted: Seilskuten Vega

Helse

MED HJERTET GJENNOM LIVET.

Arrangør: Sørlandet sykehus, Arendal

Dag: Torsdag 17/8 2017 11:00 – 12:30

Arrangementstype: Foredrag

Sted: Sørlandet sykehus, Arendal

NEW PUBLIC MANAGEMENT. TRENGER VI EN TILLITSREFORM I OFFENTLIG SEKTOR?

Arrangør: Arendal Pensjonistparti, Aust Agder legeforening, YS Parat

Dag: Onsdag 16/8 2017 12:30 – 14:00

Sted: Arendal kino

Stedsbeskrivelse: Storsalen Sal 1.

HJERTECAFÉ – NYTT OM FORSKNING OG FOREBYGGING

Arrangør: Tromøy helselag

Dag: Torsdag 17/8 2017 12:00 – 14:00

Sted: Tyholmen Frivilligsentral

Stedsbeskrivelse: Nedre Tyholmsvei 7

Arbeidsliv

ARBEIDSLIVSPAKKEN «SEES I MORGEN!»

Arrangør: NAV Arbeidslivssenter Aust-Agder

Dag: Tirsdag 15/8 2017 14:00 – 16:00

Arrangementstype: Foredrag

Sted: NAV Arendal

Stedsbeskrivelse: kantinen, inngang fra Pollen

JOBBSØKERBOKSEN – NAV JOBBLYST VISER DEG HVORDAN DU TENKER UTENFOR BOKSEN OG SIKRER DEG JOBBEN!

Arrangør: NAV Jobblyst, Arendalsuka Ung

Dag: Fredag 18/8 2017 11:00 – 11:35

Arrangementstype: Workshop

Sted: Arendal kultur- og rådhus

Stedsbeskrivelse: Bystyresalen