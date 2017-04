Lekeplassoppgradering skaper nabostrid

Ønsker om oppgradering av en forfallen lekeplass på Brattekleiv faller ikke i god jord hos naboer.

En gruppe naboer på Brattekleiv har organisert seg under navnet Velforeningen Brattekleiv og Kaffijordet lekeplass. Velforeningen vil jobbe for å oppgradere et område som i over 20 år har vært lekeområde for barn i husene rundt, men som nå er forfallent. Det faller i dårlig jord hos andre naboer i området.

Forfall

Når utbygging av nye boligfelt godkjennes i Arendal kommune stilles det krav til tetthet av lekeplasser for små barn. Altså skal ikke små barn trenge å gå langt for å kunne leke seg med bøtte og spade eller «ronse». Kravene til vedlikehold av lekeplassene er imidlertid fraværende, og der velforeningene ikke arbeider aktivt for vedlikehold av lekeplassene får de stå til forfall.

Den over 20 år gamle lekeplassen på Brattekleiv, nærmere bestemt Kaffijordet, er en sånn lekeplass. To husker på en sandkasse og et skliestativ er alt som står der i dag. Velforeningen som har organisert seg for en massiv oppgradering av lekeplassen med ballbinge, opphøyd sandkasse med trebenk, huskestativ, aktivitetsapparater og bocciabane fikk sine planer godkjent hos Arendal kommune i 2015, men de er fortsatt ikke satt i gang på grunn av uenigheter.

Støy

I et brev til Arendal kommune forteller de om noen av grunnene til at de er uenige i utbyggingen. Støy er en viktig årsak for motstanderne.

– Aktiviteter på lekeplassen gir i dag støyplager som mange naboer delvis er vant med og som kan forventes når man er bosatt ved en lekeplass, men som kan være mer plagsomt og merkbart i perioder som helger og ferier. Støynivået øker med alder på barn/ungdom, spesielt ved harde spark, ball mot veger og fast dekke, roing og ikke minst banning, der vi også får flere innslag av trafikk med spinning/rusing av mopeder og biler og høy musikk, skriver de i brevet.

De bemerker at nærmeste bebyggelse har soverom kun ti meter fra området, og at de vil bli utsatt for mye støy. Naboene reagerer på at det ikke er foretatt en vurdering av hvor mye støy det vil bli i området før utbyggingen ble godkjent. Vidar Aas i Arendal kommune begrunner dette med at kommunen kun ser på det rent tekniske ved utbyggingen og at finansieringen er i orden før planene ble godkjent.

Skremmende

Motstanderne av utbyggingen mener at et så omfattende lekeanlegg som den nystiftede velforeningen ønsker å bygge kan fordrive små barn fra lekeplassen.

– Det fryktes også at de minste barna blir skremt bort fra sin nærlekeplass av eldre ungdommer og voksne som kan være støyende og ha «voldsomt språk og lek. Denne nærlekeplassen er eneste aktuelle sted for lek på egenhånd for de lavere aldersgrupper. De får ikke/tør ikke/bør ikke måtte reise lengre for å leke og er ikke mobile som større barn og voksne, poengterer motstanderne.

De skriver også at økt trafikk vil gi dårligere sikkerhet for de små på en vei som holder en lav standard i utgangspunktet. Og at gruppa som arbeider for oppgradering av lekeområdet finner seg litt for godt til rette i utbyggingsplanene, da flere har bostedsadresse på Brattekleiv, men ikke på Kaffijordet.

Vil ha hygge

Pådriverne for lekeplassen på sin side er opptatt av å skape en trygg arena for nabohygge.

– Området Brattekleiv har de siste årene fått en sterk vekst i antall barn og unge, både i form av tilflytting og utskftning, men også på grunn av et større generasjonsskifte. Fortetting, som er en del av kommunens politikk, har gitt fin tilvekst av befolkning, samtidig som det i liten eller ingen grad har vært investert i nevneverdig tilrettelegging for aktivitet og sosiale arenaer, skriver naboene for lekeplassen.

De poengterer at anlegget ved Tjenna på Brattekleiv er det nærmeste gode lekeanlegget og at det er et eksempel på hvor mye glede et godt lekeområde kan gi.

Både pådriverne og motstanderne av lekeplassen har fått anledning til å uttale seg om konflikten, men har ikke ønsket eller ikke hatt anledning til det.