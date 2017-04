Lekeplasser forfaller i Arendal

Politikerne banker gjennom lekeplass etter lekeplass i nye boligfelt, men mange blir til sår i nærmiljøene.

Lekeplasser er ment som områder der barn kan leke og voksne kan møtes i nærmiljøene rundt om i kommunen, men flere steder i Arendal bærer mange av de offentlige lekeplassene for de aller minste barna preg av forfall og gjengroing og er verken hyggelige å være på og til dels umulige å bruke til lek. Noen plasser er det mer bruk for hekksaks enn bøtte og spade. Når reguleringsplaner behandles av kommunen settes det krav til småbarnslekeplasser, men det følger verken krav til vedlikehold eller penger fra kommunen. I mange tilfeller er lekeplassenes fremtid prisgitt ivrige nabolag og velforeninger som passer på og tar vare på de.

Mister interessen

Kommuneplantutvalgets leder kjenner seg igjen i beskrivelsen av lekeplasser som ikke kan brukes til noe som helst fordi utstyret er ødelagt og plassen nærmest grodd igjen.

– Jeg er helt enig. Jeg bor også i et slikt felt, med fine lekeplasser til små barn som er bra de første årene og så er det gjerne en velforening som tar litt vare på de, sier Nina Jentoft, Arbeiderpartiet.

Hun mener kvaliteten på lekeplassene forringes når naboene til lekeområdene får eldre barn og interessen ikke lenger er like stor.

–Da gror dette over og blir parkeringsplasser for båter og andre ting. Jeg synes det er kjempeuheldig at folk bare begynner å bruke de til å parkere båter og den type ting, sier hun.

Problematikken oppstår særlig når det kommer en ny generasjon med småbarn i boligfeltene og det ikke finnes tilrettelagte lekeområder lenger.

Kommunal oppgave

Jentoft avviser ikke at kommunen kunne tatt oppgaven med å ta vare på småbarnslekeplassene.

–Grimstad kommune, tror jeg, har en ordning der de overtar disse lekeplassene og følger de opp. Det hadde vært en ordning man kanskje kunne snust på, men det koster penger, sier hun.

Ifølge Jentoft har småbarnslekeplasser vært løftet opp på den politiske agendaen. Rådmannen skal ha gitt signaler om at en slik ordning ville være bra, men at kommunen ikke har råd til å ta tak i det. En annen løsning på problematikken er å la være å stille krav om lekeplasser som sannsynligvis kommer til å forfalle.

– En lekeplass som ikke er der er vel bedre enn en man ikke kan bruke?

– Det kan du godt si, men i en del boligfelt har jo lekeplassene vært til heder og verdighet i en god del år, og det finnes også felt der det finnes «handymen» som snekrer litt og tar vare på lekeplassene sine, sier hun.

Nok av felt

Jentoft mener det ikke er like alle steder, men at det finnes nok av boligfelt der denne typen lekeplasser gror igjen. Jentoft bor i Enghaven, men trekker frem velforeningen i Songe terrasse, som hun mener er veldig flinke.

– Der ser jeg de ordner og snekrer, holder fotballbanen fin og kommer med nye nett på målene og slike ting. Jeg tenker at det er nok litt variasjon og det krever nok litt at du har en velforening som overtar ansvaret litt for disse plassene. Jeg ser poenget, men det er jo viktig å ha lekeplasser for barn når det bygges ut. Det er derfor det er et krav, men vi har ikke veldig gode systemer for vedlikehold, dessverre, sier hun.

–Lekeplasser viktig

I kommuneplanutvalget sitter folkehelsekoordinator Tone Merete Worren Kløcker i Arendal kommune som barn- og unges representant i plan- og byggesaker. Hennes oppgave er å påse at planene politikerne vedtar ivaretar barn- og unges interesser. Hun mener det er viktig at det reguleres inn lekeområder i nye boligfelt fordi det er møteplasser for menneskene som bor der. I flere eldre felt er det kanskje ei balløkke, men få småbarnslekeplasser. At det ikke kommer, er et spørsmål om penger.

–Arendal kommune har ikke budsjettert inn midler til etablering av nye lekeplasser i etablerte boligområder, men til vedlikehold i eksisterende parker, sier hun.

Velforeningsoppgave

Kløcker mener den beste løsningen for å ta vare på lekeplassene er at velforeninger etableres og tar ansvar for lekeplassene, når det ikke følger med offentlige midler til nødvendig vedlikehold.

–Kommunen har mange oppgaver og mange utfordringer som en kunne ønsket å hatt mer midler til. Den beste løsningen slik jeg ser det er at det etableres velforeninger som tar ansvar for lekeplassene. På den måten kan menneskene som bor der få et eierforhold til området, og skape fellesskap gjennom dugnad og andre aktiviteter, sier hun.

Hun sier det er mulig å søke kommunen om noe penger til vedlikehold og minner om at det finnes flere tilskuddsordninger for slike tiltak.

Krever god plan

På Nidelvåsen i Arendal er lekeplassene mange steder klare, mens husene rundt fortsatt ikke er bygget. Flere fremstår som utrivelige, trange og gjerdet inn med stålgrå netting og med asfalt eller grus rundt.

– Hvorfor legges det opp til så mange lekeområder når de sannsynligvis på sikt vil gro igjen?

– Om de vil gro igjen er avhengig av i hvilken grad de brukes. Kommunen må bidra til at utformingen på lekeplassene er av en slik kvalitet at de innbyr til aktivitet. Min påstand er at der de gror igjen, har ikke planleggingen av området vært optimalt, sier hun.

Kløcker mener en optimal lekeplass gjør at mennesker på tvers av generasjoner ønsker å være der. Samtidig må det være stort nok til fri- og variert lek og en må kunne sitte ned for å nyte solen, roen og aktiviteter om det er sine egne eller andres.

– Det innebærer at det må være et solrikt område som er lite utsatt for vind og støy, samtidig som det er tilgjengelig. Det skal oppleves trygt å være der, uavhengig av alder, og med lune områder hvor en opplever at man kan sitte skjermet. For å få dette til må kommunen være tydelig på kvalitetene som innbyr til gode møteplasser, og være i dialog med utbygger slik at en i fellesskap finner de beste løsningene, mener hun.

Med folkehelsebrillene på mener barn- og unges representant i Arendal kommune at det er viktig å tilrettelegge for gode møteplasser til fordel for aktivitet og trivsel, for å forebygge det motsatte som inaktivitet og ensomhet.