Et kumlokk ved Engene kirke har skapt naboirritasjon.

Svenning Jørgensen har sendt oss dette bildet fra kumlokket ved gangstien ved Engene kirke. Han forteller at et kumlokk der har stått åpent i to uker og lurer på hvorfor det ikke er ryddet bort.

– Det er stort nok til at både barn og dyr kan falle nedi, skriver han til Arendals Tidende.