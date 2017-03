Krever Bjønnes-bygninger revet

Gåsåsen grendelag er bekymret for hus og uthus som forfaller i Bjønnesveien i Arendal.

I et brev til daglig leder Kjetel Vidar Kittelsen i selskapet Eibjor as ber grendelaget om et møte mellom eier og laget mandag ettermiddag. Bakgrunnen for at grendelaget tar kontakt, er fortsatt bekymringer rundt tilstanden hus og uthus på eiendommen er i. Etter at kommunen i fjor høst ble gjort oppmerksom på bygningene, som har stått til nedfalls i en årrekke, sikret Kittelsen eiendommen blant annet med gjerder rundt, slik at det skal være vanskeligere for uvedkommende å ta seg inn. Gjennom eiendommen går en gang- og sykkelvei til blant annet Bjønnes, Myrene, Stoa og Åsbieskogen. Denne er i bruk og grendelaget mener bygningene ikke bare er stygge å se på:

–Bebyggelsen kan også være farlig, heter det i brevet.

Bra, men ikke bra

Grendelaget skriver at det er prisverdig at uthusene og boligen ble bedre stengt i fjor og at selskapet, som eier de slitne bygningene, ønsker å rive. Laget er imidlertid lite fornøyd med fremdriften. Kittelsen kjøpte eiendommen gjennom sitt selskap i august 2008 med mål for øye å få eiendommen regulert til boligformål. Planer om en ny veitrasé mellom Myrene og Stoa førte imidlertid til at reguleringsarbeidet stanset opp i 2011 fordi det først må avklares hvor veien skal gå. Seks år etter mener grendelaget at det trekker vel lenge ut.

–Det er under ingen omstendigheter aktuelt å vente til en ferdig reguleringsplan blir godkjent, skriver grendelagsleder Marita Pettersen.

Laget frykter det kan gå enda flere år for veispørsmålet er avklart og en reguleringsplan kan bli godkjent.

–Slik grendelaget ser det er det ingen sammenheng mellom riving og godkjenning av reguleringsplan, skriver Pettersen.

Stiller opp

Kittelsen sier til Arendals Tidende at han stiller på møtet grendelaget har tatt initiativ til.

–Jeg har sagt at jeg vil møte dem for å høre hva de har å si, sier han.

Han opplyser at selskapet hans fortsatt venter på en avklaring av planene for en veitrasé.

–Det er det som forsåvidt har vært en sak som ikke er avklart, sier han.

Mens grendelaget mener bygningene fint kan rives før en reguleringsplan er på plass sier Kittelsen at han gjerne vil ha planen klar før det skjer.

–Jeg har sikret byggene slik at det skal være tilfredsstillende og så vidt meg bekjent har saken vært opp til politisk behandling og det har ikke kommet noe krav om riving, sier han.

Hva han vil si til grendelaget på møtet om hvorvidt han vil imøtekommende rivingskravet vil han ikke ut med.

–Det får bli mellom meg og grendelaget, svarer han.