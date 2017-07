Annonse:

TRIMMET: Jacob Haugmoen Handegard har nettopp vært i Oslo på nasjonal valgkampsamling for Venstre, hans egen konklusjon er at han er heldig nok til å representere landets beste kandidater. Foto: Grete Husebø

Jacob Haugmoen Handegard fra Arendal og unge Venstre holdt appell da ungdomspartiene gjorde en motdemonstrasjon mot den nynazistiske demonstrasjonen mot homofile i Kristiansand.

Omtrent 300 mennesker deltok i gårsdagens motdemonstrasjon, melder Fædrelandsvennen, mens omkring 60 til 70 nynazister demonstrerte sist lørdag. Her er appellen Handegaard fra Arendal holdt.

Kjære alle sammen. Jeg kommer fra Venstre og er så overlykkelig for initiativet Dennis i AUF tok i går.

Kristiansand viser igjen at verdiene ekstremistene står for, ikke er våre verdier. I går begrenset nazister friheten til barn og borgere i Kristiansand. Selvfølgelig skal folk få lov til å si og mene det de vil! Men, man skal ikke begrense friheten til andre gjennom sin atferd. Det er et paradoks at de som nyter godt av minoritetenes friheter i Norge er så klare for å begrense friheten til dem som er enten seksuelle, politiske eller etniske minoriteter i vårt land.

Norge er et liberalt demokrati. Folk får stort sett lov til å leve sine liv akkurat som de ønsker det. Man skulle kanskje tro at kampen for det samfunnet er vunnet en gang for alle, men nei! Den må vinnes hver eneste dag. For jeg er homolobbyen. Jeg har ingen problem med å forsvare andre sin rett til å være anderledes, fordi vi er alle egentlig del av en minoritet i dette stadig mer komplekse samfunnet vi lever i. Kjære alle sammen.

Vi er kanskje uenige i en rekke saker, men vi er enige i at å forsvare retten til å være uenig og å få være den man er, er den viktigste kampen vi kjemper. Fordi det er det demokratiet egentlig handler om. Takk!