Ingen mistillitsvedtak mot sykehusdirektøren

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen skal evalueres i høst. Da skal også samarbeidet med ansatte under lupen.

Det ekstraordinære styremøtet i Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF) tirsdag, ble avsluttet uten at styret har tatt stilling til mistillitsforslaget mot direktør Jan Roger Olsen. Ifølge NRK Sørlandet ønsket de ansattes representanter i styret at mistillitsforslaget skulle stemmes over. Styreleder Camilla Dunsæd fikk imidlertid gjennomslag for at styret ikke hadde godt nok beslutningsgrunnlag.

Åpent møte

Mens det i forløpet til det ekstraordinære styremøtet lå an til at møtet ville kunne bli lukket for offentligheten, skal sykehusdirektøren selv ha bedt om at styremøtet skulle foregå i all offentlighet.

– Dette handler ikke bare om min sak, men om min integritet, sa Olsen i innledningen, ifølge Agderposten.

Skal evalueres

Ifølge den foreløpige protokollen fra styremøtet, som Arendals Tidende har fått tilgang til, har styret enstemmig vedtatt at direktør Olsen skal evalueres i et planlagt evalueringsmøte i høst og at samarbeidet med ansatte også vil være en del av denne evalueringen. Styret vedtok også å understreke betydningen av at ansatte og tillitsvalgte tas med i beslutningsprosesser som berører dem, og at ledelsen legger til rette for godt samarbeid.

– Styret legger til grunn at administrerende direktør følger opp de 12 prinsipper for medvirkning i omstillingsprosesser og at hovedavtalen følges, heter det i protokollen. Styret vedtok i tillegg å be Olsen sette i verk nødvendige tiltak for å ivareta dette og avlegge rapport til styret i september.

Bekymret

Ifølge protokollen fikk ansattrepresentantene Merethe Krogstad Hoel og Susanne Sørensen Hernes inn en tilførsel til protokollteksten.

– Som ansattrepresentanter er vi svært bekymret for administrerende direktørs uttalelser i møtet om forståelsen av samarbeidet med tillitsvalgte, spesielt ut i fra HSØs 12 prinsipper for medvirkning i omstillingsprosesser og hovedavtalen. Gode prosesser skaper gode sykehus, heter det.

Ikke tillitt

Det ekstraordinære styremøtet, der direktørens stilling sto på dagsorden, kom etter at tillitsvalgte ved sykehusforetakets sykehus i Arendal og Flekkefjord varslet styret at de hadde mistet tillit til at direktøren kan lede sykehuset på en god måte. I kravet viser de til at det over lengre tid har vært samarbeidsproblemer og at prosessene ikke følger premissene som er satt i hovedavtalen.