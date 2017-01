I strupen på kommunalt saksfremlegg

Steinerskolen i Arendal mener rådmannen har misforstått når politikerne anbefales å avvise lånegaranti.

– Vi har ingen intensjoner om å utvide kapasiteten, sier daglig leder ved Steinerskolen i Arendal Anne Marit Sveen.

Hun reagerer kraftig på forrige ukes avisartikkel om steinerskolen, og på at rådmannen anbefaler byens politikere å la være å garantere for åtte millioner kroner når skolen vil utvide sin bygningsmasse.

Ønsker satsning

Skolen som holder til på Langsæ har i dag mye av undervisningen i to brakkerigger som kun godkjennes midlertidig fra år til år. Derfor ønsker skolens ledelse å bygge ett nytt bygg med en pris på 35 millioner kroner. Steinerskolen er godkjent for 150 elever og har i dag rundt 110 elever. Sveen forteller at de ikke har noe ønske om å utvide kapasiteten, men at det er slik forrige ukes avisartikkel og rådmannens saksfremlegg vinkles.

– I saksfremlegget til rådmannen virker det som at skolen ber om å få utvide kapasiteten til 150 elever. Det er ikke det vi ber om. Vi har en godkjenning på 150 elever, og de kan vi ta imot i eksisterende brakkerigger, sier hun.

Rådmannen foreslår at politikerne skal si nei til å stille kommunal lånegaranti fordi den økonomiske risikoen er for stor og fordi det ikke er i kommunens interesse å støtte opp om privatskolene.

– Arendal kommune er ansvarlig for grunnskoleopplæringen i kommunen. I dag er det stor ledig kapasitet i de kommunale skolene, og det er en økonomisk utfordring at det er mange ledige plasser. Arendal kommune har dobbelt så mange private elevplasser enn sammenlignbare kommuner på vår størrelse. Dette medfører at kommunen blir trukket i rammeoverføringer fra staten på vel 28 millioner kroner, skriver rådmannen.

Kvalitet

Sveen mener det nye skolebygget tvert imot handler om å tilby skolens elever bedre kvalitet på undervisningen og at skolen bør fortsette å legge til rette for privatskoledrift.

– Vi er kjempeopptatt av satsning på friskolene og gla for at Arendal kommune har satset på friskole. Jeg mener det er en kjemperesurs for kommunen og at det er en framtidsrettet kommune som har bidratt til dette, sier Sveen.

Saken blir trolig behandlet i bystyremøte 2. februar.