Høytidelig innflytningsfest

Torsdag forrige uke inviterte Ellengård til offisiell åpning av nye lokaler på Krøgenes.

Aktivitetssenteret for voksne personer med utviklingshemming har tidligere vært delt over fire avdelinger på Stoa, Langsæ, Myratunet og Nygata i sentrum.

Kinovisning

Helt siden nyttår har senteret på Krøgenes vært i bruk, og da det torsdag ble invitert til åpent hus var ansatte og brukere i full sving med å fortelle hva Ellengård er og gjør.

– Jeg er kinosjef i dag!

Christoffer ønsker varmt velkommen til åpning av Ellengård og spør om vi kunne tenke oss å se en film om senteret. Han er ikke selv med på filmen, men han passer på at alle som vil se finner seg godt til rette. Når det ikke er feståpning på kalenderen jobber Christoffer ofte på Rema 1000 på Myrene, og en dag i uka er han på et tiltak Ellengård kaller «Grønn omsorg». Det innebærer å besøke gården Søstrene Kjevik i Austre Moland og hjelpe til med gårdsoppgavene.

Christoffer er fornøyd med at senteret nå er samlet i et lokale og forteller at det gir mulighet for å teste flere forskjellige aktiviteter. Det er leder Anne Lene Syestad enig i.

– Brukerne kan velge og føle på gruppene, og det gjør det lettere å finne riktig aktivitet, sier hun.

Litt lenger nedi gangen sitter Susanne Marie Fosse og strikker sokker. Hun forteller at hun likte seg veldig godt på det gamle senteret på Nygata, og at hun ikke er like fornøyd nå, samtidig som hun gir leder Syestad en god klem.

Spisskompetanse

Ingrid og Tamila sitter et par rom bortenfor og jobber med sysaker sammen med Turid som er ansatt på senteret. Hun forteller at de ansatte drar mye nytte av hverandre nå som de kan jobbe sammen.

– Det er mye fagkunnskap som er delt mellom oss. Når man har jobbet i mange år blir man litt satt, men nå kan vi lære av hverandre og fordele oppgavene annerledes, sier hun.

Leder Syestad er enig:

– Vi får brukt spisskompetansen den enkelte har på en bedre måte, sier hun.

Pakkejakt

I tillegg til kinovisning, strikking og sying produserer Ellengård en rekke forskjellige vedprodukter. De tilbyr også pakketjenester som lederen forteller at de er ute etter flere av:

– Vi har pakket en del kroker for Sølvkroken, og sånne oppdrag er vi på jakt etter. Det passer for firmaer som ikke er avhengig av at det skal gå veldig raskt. Brukerne vokser veldig på de oppdragene og de får en voldsom mestring i gruppa, forteller hun.