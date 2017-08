Hotellet bygget ulovlig kontor

Annonse:

Et branntilsyn ved Clarion Tyholmen Hotell i vår avdekket flere avvik.

I mars gjennomførte Østre Agder Brannvesen branntilsyn ved hotellet i Arendal. Rapporten etter brannvesenets besøk forteller om tre avvik fra forskriftene om brannforebygging og internkontroll.

Manglende opplæring

I rapporten, som Arendals Tidende har fått tilgang til, skriver Rune Røilid, stedfortredende avdelingsleder i brannvesenets forebyggende avdeling og branningeniør Lasse Svenstrup Andersen, at tilsynet blant annet avdekket at hotellet ikke kunne legge frem dokumentasjon på at alle ansatte har gjennomgått brannvernopplæring.

– Det gjøres en del for å lære opp ansatte. Det holdes blant annet årlig øvelse fra Anticimex. I tillegg tar brannansvarlig en uformell gjennomgang og opplæring av resepsjonistene, heter det i rapporten.

Mangler ved rømingsveier

Det andre forholdet brannvesenet kritiserer ved hotellet er observasjon av flere forhold som ikke tilfredsstiller kravene til brannsikkerheten.

– Flere steder var plastdeksler til ledelys i korridorer mørknet (brunsvidd) over tid, slik at det enten var umulig å se symbolet for rømningsvei, eller at det var utydelig/vanskelig å se, heter det.

Et ledelys var det ikke lys i i det hele tatt og i kjelleren på hotellet ble det avdekket en skjøteledning som lå i klem i en branndør som skal være selvslukkende og tett for å hindre spredning av brann- og røyk. Hotellets eget ettersyn av gassanlegg mener brannvesenet ikke er dokumentert og det påpekes skader på gipsplater og åpne ledningsføringer i teknisk rom.

Hotellrom ble kontor

Et rom i hotellet som tidligere var et soverom i tilknytning til et dobbelt hotellrom ble bygget om til kontor like etter at hotellet var ferdig. Rommet ble adskilt fra den opprinnelige planen slik at det ble et separat rom, med dør rett ut i trapperommet. Dette trapperommet er ikke utført slik kravene er i forskriftene til plan- og bygningsloven og heller ikke søkt om til bygningsmyndigheten i kommunen. I midten av juli sendte brannvesenet en melding om det de mener er et ulovlig byggesaksforhold til byggesaksavdelingen i Arendal kommune for nærmere gjennomgang. Det var, ifølge rapporten fra tilsynet, enighet om at hotellet finner løsninger for å rette forholdene som er påpekt i rapporten. Det ble satt frist til slutten av mai for hotellet med å legge frem en bindende fremdriftsplan for å rette opp i avvikene.

Ikke bekymret

Til Arendals Tidende opplyser Lasse Andersen i Østre Agder Brannvesen at hotellet har gitt en tilfredsstillende tilbakemelding med fremdriftsplan.

– Tilsynet er avsluttet fra brannvesenets side, forteller han.

Han legger til at det ikke er uvanlig at det avdekkes avvik ved branntilsyn, og mener det også gjøres mye bra brannforebyggende arbeid på hotellet.

– Vi har ingen spesielle bekymringer om brannsikkerheten ved hotellet og overlater videre oppfølgning av til byggesak i kommunen, skriver han i en e-post.

Ifølge Andersen får ikke trapperomsavviket umiddelbare konsekvenser, men brannvesenet mener endringen spm er gjort krever søknad.

– Vi har meldt ifra til kommunen om en ombygging som etter vår mening er søknadspliktig. Det vil bli opp til byggesak å vurdere dette videre.