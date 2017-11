Historisk lærlingpunktum for baker Jørgensen

Annonse:

Edvin Von Schlanbusch var den aller siste som gjennomførte sin svenne­prøve som baker hos Baker Jørgensen i lokalene på Torvet.

Bakerbutikken skal flytte produksjonen opp til Stoa innen sommeren 2018. Lærlingen som tok sin svenneprøve torsdag denne uka, markerer ett av flere punktum for den tradisjonsrike familiebedriften.

Siste lærling

I dag er det Peder Jørgensen som driver forretningen. Før ham var det faren Per Jørgensen som i mange år var driveren av familiebedriften som har bidratt for at flere bakere og konditorer har fått sin utdannelse.

– I løpet av de 113 åra vi har eksistert, har cirka 200 bakere tatt sin fagprøve her i lokalene, forteller Peder idet avisa tar turen innom lokalene for å ta tempen på stemningen før Edvin skal få sin bedømmelse av sensorene.

Edvin har jobbet i bedriften over seks år, så han er ikke helt ny i gamet. Han er allerede utdannet konditor, nå var det på tide å ta svenneprøven som baker. Gjennom hele dagen har han løpt opp og ned de fem etasjene i produksjonsbygget for å lage brød og hvetebakst som til slutt skal godkjennes av sensorene. Til tross for stort press og høyt tempo har han ikke vært særlig nervøs. Dette er noe han allerede kan veldig godt.

– Det har jo vært en litt spesiell og annerledes dag, men jeg er i grunnen ikke nervøs. Jeg er veldig sikker på oppgavene, og slik det ser ut nå, så kommer jeg til å bestå. Det er ganske spesielt å tenke på at jeg er sistemann som tar svenneprøve her på huset, forteller han mens han venter på at sensorene skal stille de siste spørsmåla før avgjørelsen tas.

Optimistisk

Oppgavene har bestått i å lage fire forskjellige brødtyper samt hvetebakst, wienerbrød og småbakst. Den mest utfordrende biten har ifølge Edvin vært å løpe mellom etasjene.

– Det er forskjellig produksjon i etasjene slik at jeg ikke har kunnet lage alt på en plass. Men vi er jo vant til å løpe opp og ned her, sier han med en optimistisk smil.

Svenneprøvebaksten er spredt utover på en stor tralle slik at sensorene både kan se og smake på varene. Ifølge den kommende bakermesteren har de fram til nå vært fornøyd med det de har sett og smakt på. Idet sensorene kommer tilbake etter å ha drøftet dagens oppgave, skal flere spørsmål stilles. Med kollegaer som spente tilskuere må han svare på alt fra hvordan han går fram for å lage spesielle deiger, forklare hva en fordeig er og kunne alt om sikkerhetsregler. Han viser ingen tydelige tegn på usikkerhet eller nervøsitet, svarene kommer raskt på løpende bånd, og sensorene virker fornøyde.

– Det er helt sikkert 99 prosent sikkert at han består, kommenterer Peder fornøyd fra sidelinjen.

Bestått med glans

Og sjefen får rett! Edvin får meget godt bestått av sensorene, og kan puste lettet ut etter en hektisk dag med mange oppgaver.

Det blir imidlertid ingen merkbare endringer for den nybakte bakermesteren. Han fortsetter som vanlig i sin jobb som konditor og baker i bedriften. Den største forandringen fremover blir når hele produksjonen flytter inn i nye lokaler på Stoa, noe han både gleder og gruer seg til.

– Det blir greit å komme til Stoa å få alt på et plan, men samtidig er det trist å flytte fra sentrum. Det er mye sjarm i bygget her, det sitter liksom i veggene her, understreker bakeren før han går i gang med å rydde etter dagens svenneprøve.