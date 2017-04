Har besvart krisetelefoner i ti år

Kirkens SOS kan i år markere at det er ti år siden telefontjenesten fikk kontorplass i Arendal.

På et lite kontor på Myratunet bo- og omsorgssenter holder Kirkens SOS hus i kommunen. Der har utallige samtaler fra folk i krise blitt besvart døgnet rundt de siste ti årene. Med støtte fra kommunen, som i år er på 150.000 kroner og dekning av husleie, kan krisetelefonen holde linjene åpne døgnet rundt, som et av tolv lokalsentre rundt om i landet. To personer er til enhver tid sammen på vakt. Et av målene til krisetjenesten er å være selvmordsforebyggende. I blant kommer telefonene når det er for sent.

Vitne til selvmord

–Noen ganger opplever vi at noen som ringer tar livet sitt mens vi prater med de, sier daglig leder Asle Bjorvatn.

Han leder både hovedkontoret for Agder i Kristiansand og det lokale kontoret i Arendal. Telefonene som kommer til kontoret døgnet rundt kommer fra hele landet. Det er ingen geografiske begrensninger.

Varaordfører Terje Eikin og hans Krf-kollega Ingebjørg Berstad Torp blir helt stille like etter setningen er sagt.

–Det skjer, det har skjedd og det kommer til å skje igjen, sier Bjorvatn.

Så tøft kan det være å være telefonvakt i Kirkens SOS. Bjorvatn forteller at om personer de snakker med blir vurdert til å være i akutt fare for å ta sitt eget liv har SOS-tjenesten direktelinje til den medisinske nødsentralen og kan be AMK om å rykke ut om telefonvakten kjenner til adresse eller telefonnummer. Ifølge Bjorvatn er innringerne helt anonyme. Slike ekstreme tilfeller der noen tar sitt eget liv for åpen linje kan det være vanskelig.

–Noen ganger kan det bli helt stille i telefonen og det er ikke alltid vi vet hva som har skjedd, forteller han.

Må tåle alt

Telefonoperatørene har gode rutiner for hvordan de skal håndtere slike episoder på vakt og går alltid gjennom debrifing. Kirkens SOS legger opp til god oppfølgning og har en person ansatt som utelukkende arbeider med veiledning av de som frivillig er telefonvakter.

–Vi som sitter på telefonen må tåle alt. Både «Olga» på 62 og «Bjørn» på 42, sier Bjorvatn.

Noen ganger kommer kåte mannfolk på telefonen, andre ganger er det folk som i fylla ringer. De fleste av telefonene kommer fra folk i krise.

Han spiller av en eksempelsamtale for politikerne som er laget til bruk i opplæringen. En samtale der telefonoperatøren spør direkte om innringeren har selvmordstanker. Det handler om å sprekke trollet uten å advare og formane. Ingebjørg Berstad Torp forteller at hun har opplevd en tilsvarende hendelse som 22-åring i Oslo. Hun kjenner seg igjen.

–Jeg har opplevd det der. Det var en gang med et menneske som sto i 6. etasje i en bygård i Oslo og var klar til å hoppe. Jeg hadde lært at jeg skulle bekrefte vedkommendes følelser. På et tidspunkt sa jeg at dette ikke er en god løsning og det endte med at vedkommende snudde, forteller Torp.

Ikke for alle

De to arendalspolitikerne besøkte i forrige uke telefontjenestens lokaler på bo- og omsorgsenteret for å få statusrapport om arbeidet som gjøres for blant annet kommunale tilskudd. Størsteparten av driftsmidlene kommer fra gaver og ingen av de som er vakter på telefon får betalt for jobben. Det krever stor tilgang på kvalifiserte frivillige. Ifølge Bjorvatn gjennomgår de som søker om å få jobbe som frivillig telefonvakt en omfattende kvalifiseringssjekk og må også bestå opplæringen før de får lov til å betjene telefonlinjene. Kurset som fører frem dit går over 40 timer. Det handler om blant annet om egnethet og rolleforståelse.

–Først må de sende inn søknad på nettsidene våre og så kaller vi inn aktuelle til et møte. Ved hver eneste runde må jeg si til noen at det ikke passer for alle å være telefonvakt, sier Bjorvatn.

Han utdyper at om personer er i krise eller nylig har vært i en krise er de ikke egnet til å være samtalepartner for krisetelefonen.

–De må være minst 20 år og alle må ha avstand til egen krise. Står du midt oppe i din egen krise skal du ikke være her. Vi både kan og må sile folk. Ofte ser man det ikke helt selv, sier han.

Telefonbønn

Bjorvatn forteller at da Kirkens SOS startet opp på 70-tallet var det et krav om at de som skulle svare på telefonen måtte kunne be for innringerne. Slik er det ikke lenger. Nå holder det å være lojal til oppdraget Kirkens SOS har tatt på seg. Å være en bekjennende kristen er ikke nødvendig.

–En skal likevel kunne be en bønn på vegne av den som ringer. Det er mange her som ikke er personlig kristne, men kan de be på vegne av andre er det helt greit, forklarer han.

I dag er frivilligkorpset et sted mellom 90 og 100 personer i Agder fra Mandal i vest til Gjerstad i øst. Bjorvatn har et ønske om å få enda flere å spille på. Gjerne yngre mennesker.

–Det er stort sett pensjonister som har vært telefonvakter, men de senere årene har alderen gått nedover. Det er eksempelvis endel på rundt 62 år som lurer på hva de skal finne på, sier Bjorvatn.

Trenger flere

Han forteller at organisasjonen har startet på en rekruttering av studenter. Et mål for lokalkontoret i Arendal er å få på plass en chattjeneste også for at organisasjonen skal kunne nå enda flere ungdommer. Aldersgruppen for 11 til 18 år er også blant dem som kontakter Kirkens SOS, men da helst via chat. Bjorvatn skulle gjerne ha sett at flere frivillige meldte seg og at frivilligbanken kan bli utvidet med 20 personer i Agder. Foreløpig er det ikke lagt opp til nye opplæringskurs i nær fremtid, men det kan fort skje.

–Vi har planer om et kurs til høsten, men om mange melder seg nå må vi jo bare sette opp et kurs, sier han.

Noen som går opplæringen blir i tjenesten i bare kort tid. Bjorvatn mener uansett hvor lenge de frivillige blir utover de obligatoriske 24 vaktene så får de med seg kompetanse som er verdifull i mange situasjoner videre i livet.

Han hadde også en klar beskjed til varaordføreren om at Kirkens SOS gjerne ser at kommunen øker bevilgningene mer enn de 150.000 kronene og dekning av husleie. Kristiansand kommune bidrar, ifølge Bjorvatn, med 400.000 kroner i året.

–Arendal kan godt komme mer på banen og gjerne øke støtten, sier han.