Han er valgt til å lede Venstres valgkamp i begge agderfylkene

21-åringen fra Arendal har hovedansvaret for at Venstre skal vinne valget på Agder.

– Jeg var i utgangspunktet nominert til stortingslista, men den plassen tapte jeg på nominasjonsmøte. Da hadde jeg egentlig bestemt meg for å ta en pause fra politikken for å gå master til høsten, men så måtte han som var valgkampleder gi seg. Da jeg ble spurt ville jeg ikke si nei. Det har ikke så mye med partiet å gjøre, men jeg har utrolig sterk tro på ham på førsteplassen, sier Jacob Haugmoen Handegard.

Han er hjemme i Arendal for å delta på møtet i kontrollutvalget for fylket og benytter anledningen til å komme innom Arendals Tidende for å dele nyheten. Handegard har engasjert seg i lokalpolitikk i hjembyen Arendal i flere år, han har verv på fylkesnivå i Venstre og i tillegg har han drevet med studentpolitikk som en del av statsvitenskapstudiene på UiA. Når han nå skal lede valgkampen er målet soleklart: Å få til det som ikke har skjedd i Aust-Agder siden 1969 og ikke i Vest-Agder siden 2005.

– Målet er først og fremst åtte prosent i begge agderfylkene. Jeg tror et nært samarbeid på tvers av fylkesgrensa som heldigvis skal forsvinne vil gi oss en fordel, sier han selvsikkert.

Fellesliste

Venstre har ikke lagt skjul på at de er for fylkessammenslåing, og partiet har allerede forent sine avdelinger for Aust- og Vest-Agder under ett. Derfor stiller heller ikke forskjellige kandidater til valg for de to fylkene. Austegden Peter Toldnæs er første prioritet, mens vestegden Ingrid Thorsvik innehar listas andreplass.

Dersom førstekandidaten skulle være så heldig å få nok stemmer til å havne på tinget fra begge fylkene, må han velge hvilket han skal stille for. Handegard har planen klar for hvordan han skal få et slikt luksusproblem til å bli en realitet.

– Vi skal møte mest mulig folk. Sosiale medier er utrolig viktig, men det er bare en del av det store bildet. Vi må nå folk, og vi må nå dem med et budskap som treffer dem. Vi skal fokusere på hvordan vi kan gi barn en god barndom og hvordan det kan bli enklere å velge miljøvennlig. Det å velge grønt skal ikke gå utover livskvaliteten, og kystjernbane er en viktig del av det, sier han.

Helt konkret har han tenkt å snylte litt på det tradisjonelle Arbeiderparti-trikset, komme seg ut og banke på dører.

– Vi har sikkert vært litt for dårlige til det i Venstre, men vi skal ut og banke dører. Vi håper folk har lyst til å snakke med oss. Vi har prøvd det litt og de fleste vi banker på hos er positive og vil snakke med oss, det er viktig for at vi skal klare å gjøre kandidatene kjent, sier han.

Erstatning

Statsviter Dag Ingvar Jacobsen spekulerer i Arendals Tidene i om bråket som de siste ukene har herjet FrP i Aust-Agder kan koste partiet stortingsplassen, Handegard håper derimot ikke det er en slik sak om sikrer hans lokale parti innflytelse på landsplan.

– Jeg synes det først og fremst er synd at det er så mye bråk, fordi da handler det ikke om politikk lenger. Vi håper vårt alternativ skal være bra nok uten at andre tabber seg ut, sier han.

Brexit-erfaring

Valgkamplederen har vært med å arbeide for oppslutning for sitt eget parti tidligere, både ved stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg. Da britene i fjor skulle stemme over hvorvidt de skulle forlate EU var han også på plass i England.

– Jeg drev EU-valgkamp i Storbritannia. Da var det 30 varmegrader og helt forferdelig varmt. Selv om de driver valgkamp på en helt annen måte enn oss lærte jeg veldig mye. Forskjellen på det og valget her hjemme er at vi ikke har en hovedmotstander, men mange vi helst vil ta litt oppslutning fra. Det blir en utfordring, avslutter den unge valgkamplederen.