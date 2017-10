Glade hjul

Annonse:

Knallsol og over 12 varmegrader i oktober er kanskje ikke det som får deg til å tenke på å skifte til vinterdekk.

Selv om det har regnet i bøtter og spann i noen dager, er det foreløpig verken snø eller frost i lufta. Tid bør man egentlig skifte til vinterdekk?

-Det er jo forsåvidt ikke noen frister for å skifte til piggfrie vinterdekk for biler under 3,5 tonn, men det kreves tre millimeter mønsterdybde etter 1. november. Utover det er det kun været og føret som bestemmer når du må ha skiftet dekk, forteller Geir Arild Braatlund, avdelingsleder hos Vianor på Stoa.

Vis skjønn

Han presiserer at det er du som sjåfør som må vise skjønn, og det er ikke bare snøen som bestemmer om du bør skifte dekk.

–Utfordringen ligger i at du på dagtid kan oppleve sol og tørre veier, men det kan likevel bli vått og fryse til på natten. Da er du på tynn is, både bokstavelig og i overført betydning, hvis du ikke har skiftet dekk allerede. Den eneste fristen som gjelder er at piggdekk ikke kan komme på før 1. november, sier han.

Selv om Sørlandet opplever tilnærmet sommertemperaturer for tiden, står bilene i kø utenfor dekkverkstedet, og det strømmer stadig nye kunder til som ønsker å få vinterskoene på. Noen har bestilt tid, mens andre igjen tar det på Drop In.

–De aller fleste får på vinterdekkene sine i riktig tid, og dekkhotellet har nok gjort sitt for å senke terskelen for å være litt tidlig ute. Nå slipper kundene å lempe, løfte og styre så veldig for å få dekkene inn i bilen, for alt ligger klart her hos oss.



Ikke lenger manndomsprøve

Mange skifter fortsatt dekk selv, men Braatlund tror nok enda flere får hjelp til å skifte dekk av profesjonelle.

–Det har gjerne vært litt sånn at det er flaut å overlate dekkskiftet til andre, men dekkene har blitt så store og tunge at det rett og slett er mye vanskeligere å få jobben utført selv. Det er tungt, skittent og mange mangler riktig utstyr. Da er det like greit å la noen profesjonelle gjøre jobben, som har erfaring, ressurser og ikke minst verktøy som gjør jobben effektivt og sikkert, avslutter han.

Ettertrekking, trykk og mønster.

Selv om det er profesjonelle som utfører jobben, betyr ikke det at du som sjåfør ikke må bidra. Alle boltene må strammes når du har kjørt ca 50 km etter dekkskiftet. Det er veldig viktig å gjøre dette riktig, sier Braatlund.

–Strammer man for hardt, kan bolten strekke seg og til slutt knekke. Har du gjort dette på alle boltene på dekket, kan hjulet i verste fall komme løs, advarer han. Bildekk er en relativ ferskvare, og det er flere elementer som må ivaretas for å sikre optimal kjøresikkerhet. Temperaturen når du skifter dekk kan også være noe du må bite deg merke i.

–Du skal alltid sjekke trykket i dekkene når du bytter, men dersom det plutselig blir temperaturendringer, må du sjekke de igjen. Kjør aldri med for lite trykk i dekkene! Det er bedre å ha litt for mye enn for lite, sier Braatlund. I noen dekk er det frest ned mønstermål i gummien. På denne måten kan du følge med på når dekket er for slitt til å brukes. På vinterdekk kan tallene 8-6-4 og en snøstjerne vises i mønsteret. Når disse forsvinner, vet du at dekket er for slitt til å brukes. På sommerdekk finner du ofte en vanndråpe som indikerer livslengden på dekket. Når vanndråpen forsvinner er det lite som kan hjelpe deg mot for eksempel vannplaning.

Piggdekk eller piggfritt?

Det er lenge siden piggfrie vinterdekk kom på banen, men det er fortsatt en del som holder fast på piggdekk.

–Det er en vurdering hver enkelt må gjøre etter behov. Holder du til i Arendal er sjansen ganske stor for at du uansett har en ”lei bakke” du må forsere i løpet av vinteren, så det aller viktigste er at du har gode vinterdekk, enten de er med eller uten pigger. Vær oppmerksom på at dårlige piggdekk er verre enn piggfritt, og det vil kunne gi deg en falsk trygghet på vinterveiene, sier han.

Dekkenes viktigste funksjon er at de skal stoppe i tide, og har du slitte dekk kan det skille mange meter i forskjell. Det er denne forskjellen som i det lange løp kan være en billig forsikring. Selv er ikke Geir i tvil om hva han foretrekker når har legger ut på veiene.

–Ingenting slår piggfrie dekk, det er nesten som å kjøre på bomull. Komforten er upåklagelig, uten at det går ut over sikkerheten, konkluderer han.