Går av som direktør for sykehusene

Jan Roger Olsen går av som administrerende direktør i Sørlandet sykehus helseforetak til sommeren.

Ifølge en pressemelding fra SSHF har direktøren valgt å trekke seg i samråd med sykehusets styre.

– Jan-Roger Olsen har vært øverste leder for sykehuset i en lang periode med store og

tunge oppgaver. Jeg har stor respekt for at han nå i samråd med styret går over i en

annen rolle. Vi starter arbeidet med å rekruttere ny administrerende direktør umiddelbart

og har som mål at denne skal være på plass til sommeren, sier styreleder Camilla Dunsæd

ved Sørlandet sykehus i pressemeldingen.

Olsen har vært administrerende direktør i SSHF i 14 år. Etter at han går av har han avtale om ett års lønnet studiepermisjon, deretter vil han jobbe med andre oppgaver i Sørlandet sykehus frem til pensjonsalder.