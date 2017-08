Slik skal det gamle klubbhuset brukes

Annonse:

Tromøymannen Hans Magnus Johnsen har kjøpt Østre Tromøy trim og idrettsklubb sitt gamle klubbhus.

Johnsen håper huset kan brukes av ungdom på Tromøy som ikke ønsker å drive med idrett, men likevel vil være en del av et fellesskap.

– Det er jo til idretten og det hadde stått ganske lenge på salg. Østre tromøy har en veldig fin idrettsklubb, men det er jo ikke alle som driver med idrett. Kanskje vi kan fange opp de som ikke vil det. Jeg har en datter som driver og maler en del, Marianne Gallagher, hun er hjemme og har utstillinger innimellom. Hun ønsker å drive en liten sommerskole med å lære ungene å male litt. Midt på sommeren er det jo krise når skole og SFO er stengt, så det kan være til fordel for både mødre og fedre. Og kanskje vi kan drive litt klubbvirksomhet for gutter som vil holde på med mekking og snekring og sånt. Jeg tenker litt sånn at hvis vi kan få de til å kikke opp fra mobiltelefonen så er det verdt det, sier Johnsen til Arendals Tidende.

Han sier at huset ikke i første omgang er kjøpt for å bygge ut boliger eller næring.

– Jeg har igrunnen arealer andre veier til det, så jeg vil ikke gjøre det i første omgang. Jeg ser det som et lite senter. Samme sjanger som det andre klubbhuset, men for litt andre formål. Jeg regner ikke akkurat med å tjene inn investeringen i første omgang, men vi får se hvordan det utvikler seg. Også har jeg en tilkommende svigerdatter som kanskje kunne ønske seg en fotpleiesalong. Og kanskje en café kunne oppstått i forbindelse med det. Det er mange ting du kan utvikle etter hvert, sier Johnsen.

Når det gjelder utleie av festlokaler understreker Johnsen at han ikke vil gå i konkurranse med det nye klubbhuset, men når kapasiteten er full andre steder kan han gjerne leie ut lokalene som er blitt brukt til utleie i årevis allerede.