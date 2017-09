FrP i Aust-Agder opplever innmeldingsstorm

Annonse:

I august har partiet fått 30 nye medlemmer, 16 i Arendal de siste to ukene.

– Vi har veldig stor tilstrømming til partiet. Særlig blant ungdom, men selvfølgelig fra alle aldersgrupper, forteller Åshild Bruun Gundersen til Arendals Tidende.

Hun er partiets førstekandidat til stortingsvalget og i ettermiddag arrangerer hun sammen med resten av FrP Aust-Agder introduksjonsmøte for å bli kjent med de nye medlemmene.

– I kveld skal vi bli kjent og ta godt imot de nye medlemmene. Vi skal vise hvordan de kan bidra i valgkampen og bygge opp Fremskrittspartiet i tiden som kommer. Det har jo vært usikkerhet rundt stortingsmandatet og mange sier at de vil være med å bygge opp partiet lokalt, sier hun.

Ifølge stortingskandidaten forteller mange av dem som melder seg inn at de har vært medlemmer av partiet i mange år, men at de nå vil være med å jobbe for at regjeringssamarbeidet med Høyre skal fortsette.

Etter kampen mellom Bruun-Gundersen og sittende stortingsrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen om hvem som skulle ha førsteplassen på partiets liste til stortingsvalget, har det vært knyttet spenning til hvorvidt FrP klarer å beholde mandatet på Stortinget. Målingene har imidlertid jevnt over vært positive, og Bruun-Gundersen er ikke redd for at måten hun stemte for sammenslåing av Aust- og Vest-Agder skal stjele stortingsplassen fra henne.

– Jeg er veldig optimist. Det er hyggelig å drive valgkamp og stå på stand og jeg opplever god stemning der ute. Så er det viktig at folk går og stemmer og selv om målingene er gode er det resultatet på valgdagen som avgjør, sier hun.