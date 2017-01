Fortviler over søppelsjø på Stoa

Rundt Sagvannet og inn mot gamle Bråstad gruver på Stoa ligger søppelet tett.

Et tyvetalls dekk, et verktøyskrin, noen gamle sofaer, et vinrødt bilpanser og en støtfanger er bare noe av det du kan finne dumpet ved turveiene inn mot de gamle gruvene på Stoa. En av naboene spøker med at man kunne bygget en hel bil med det som ligger der etter hvert, og forteller samtidig at hun en gang fant en hel søppelsekk med døde høner.

Forsøplingen av området har pågått i flere år, men har tatt seg opp den siste tiden. Søppelet er spredt utover og ligger i huger i et område på omtrent en kilometer.

– Vi ønsker gjerne at man tar bilde av dette og sender melding til kommunen. Da kan man bruke tjenesten som heter SiFra på nett, forteller Ragnhild Trønnes i Arendal kommune.

Til tross for at kommunen ønsker beskjed, skjer det sjelden at de selv sender ut folk for å rydde opp. Nettopp det handler om ressurser, forteller Trønnes.

– Hvis det blir vurdert at kommunen skal hente blir det hentet, men hvis det blir vurdert at det ikke kommunen sitt ansvar blir det sendt ut brev om at det må ryddes opp. Noen ganger kan vi finne ut hvem som står bak forsøplingen, også blir det deres oppgave, forteller hun.