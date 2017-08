Førstegangstemte med førstekandidaten

Annonse:

Leder av Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon i Aust-Agder (AUF), Stian Danielsen Skaare, fyller 18 år i desember. Dermed kan han stemme ved stortingsvalget for første gang i år.

Torsdag åpnet forhåndsstemmingen i Arendal, og Stian var ikke sen om å benytte seg av sjansen idet valglokalene åpnet dørene på biblioteket. Sammen med partikollega, fylkesordfører og stortingskandidat Tellef Inge Mørland møtte han spent fram for å avgi sin første stemme.

– Få det unnagjort

Som førstegangsstemmer syns han det er artig å kunne stemme sammen med førstekandidaten til stortinget, på den første mulig stemmedagen.

– Det er tre førstegangsting. Jeg vet jo allerede hva jeg skal stemme, det er ingen hemmelighet. Jeg er sikker i min sak og er ikke akkurat en flytende velger, derfor ser jeg ingen grunn til å vente, forteller han idet han ivrig strener mot stemmeavlukket sammen med partikollegaen.

Tellef Inge Mørland mener det er viktig å få fram at det er mulig å avlegge sin stemme allerede nå, særlig når det gjelder de unge som skal reise bort for å studere.

– Mange ungdommer flytter snart, og da er det viktig at som vil stemme kan gjøre det nå, før de forsvinner. Det er jo ingen grunn til å vente for oss andre heller, så lenge vi vet hva vi skal stemme på er det like greit å få det unnagjort, sier han.

Ingen hemmelighet

De to arbeiderpartipolitikeren går inn i hvert sitt avlukke. Selv om det ikke akkurat er noen hemmelighet hva de skal stemme, drar de likevel for gardinene. Etter noen minutter kommer de ut igjen, og ser fornøyd på hverandre.

– Stemte du riktig nå da?, sier Tellef spøkefullt til Stian før de går til valgfunksjonærene for å registrere seg.

Etter registreringen legger begge hver sin stemmeseddel i kassa, og så var det gjort. De har gjort sin samfunnsplikt og bidratt til å stemme over hvem som skal styre landet videre de neste fire åra.

Mange stemmer tidlig

Det er stor pågang i stemmelokalene, og funksjonærene Walther Mainhard og Steinar Joki har nok å gjøre.

– Folk strømmer på jevnt hele tiden, du kan jo bare se hvor mange som er her nå, sier Walther og peker ut i lokaler der folk står og venter på å komme inn i avlukkene.

En av dem som også har valgt å forhåndsstemme ved første anledning er Venstres Jacob Haugmoen Handegard, som også er valgkampleder for sitt parti i Agder. Han kommer sammen med bestemoren for å avlegge sin stemme, men om også hun skal stemme Venstre, det vet han ikke.

– Jeg har ikke spurt, og det er jo dessuten hemmelig valg, sier han lurt.

På spørsmål om hvorfor han velger å avlegge sin stemme så tidlig, svarer han at det er det tryggeste, hvis han i det hele tatt skal få stemt

– Jeg vet at fram mot valgdagen så kommer jeg til å være veldig opptatt, særlig siden jeg også er valgkampleder. Jeg er redd for at jeg skal glemme å stemme, sier han idet han legger stemmeseddelen i boks.