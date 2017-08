Forskerskole i sommerferien

Annonse:

22 barn lærte om alt fra vulkaner og trær til sprettballer under Forskerfabrikken forrige uke.

Fra mandag til fredag erstattet de sommerferie med skoletimer. Å sitte på skolebenken mens andre hadde ferie var imidlertid langt fra kjedelig.

Lærerikt

– Jeg har lært et nytt ord! Å etse. Det betyr at man får et brannsåraktig sår på huden. Vi lærte det da vi skulle lære om saltsyre, forteller Hedda på ni år.

Hun går til vanlig på St. Franciskus skole, men har denne uka tatt turen til Arendal International School på Hisøy hvor forskerfabrikken finner sted.

Venninna Solveig fra Sandnes skole er enig i at det er gøy på forskerfabrikk.

– Det aller gøyeste var nok å lage vulkan i går, den spruta opp og vi måtte samarbeide for å få det til, forteller hun.

– Rør rør!

Instruktørene Karen Kristine Østerhus og Sofie Rudberg er ansvarlige for de 22 forskerspirene. Karen studerer havbruk, mens Sofie studerer til lektor i realfag. Når ett av dagens forsøk skal i gang gir de nøye instrukser. Barna skal lære hvilke stoffer man kan bruke for å lage sprettballer.

– Først kommer dere til meg, så til Sofie, så må dere røre og røre veldig fort, sier Karen forklarende.

Barna rører alt de har og sprettballer i alle former og fasonger tar etter hvert form. Ti år gamle Leosander forteller at de har lært masse av sprettballprosjektet.

– Dette er nesten det samme som indianerne gjorde for 3000 år siden. De tok sevje fra gummitreet for å lage gummikuleballer til lek. Forskere har dratt tilbake for å se om de fortsatt gjør det samme, og det gjør de!

Variert

Foruten vulkanlaging og sprettballaging lærer barna om evolusjon gjennom å se på nonstop og hvilke fordeler fargene gav dem, om hvorfor mennesker blir solbrente og om hvordan rullestein blir til, blant annet.

– Det er mye tung teori, som de egentlig ikke lærer før ungdomsskolen, men vi illustrerer alt med praktiske eksempler, så de lærer mye, forteller Karen til slutt.