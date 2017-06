Foreslår «kolumbiegg» i Arendals naturpark

Annonse:

UiA-studenter la gode ideer i fanget på politikerne i Arendal da de presenterte en bacheloroppgave som handler om samlokalisering av kommunale bygg.

Et kombinert bygg med plass til både omsorgssenter, ungdomskole, sentralvaskeri, sentralkjøkken, flerbrukshall og et 50 meters svømmebasseng har de tre bacholorstudentene, Anbjørg Kristine Isaksen, Morten Kiledal og Marit Svartdal ved Universitetet i Agder funnet plass til i området mellom Arendal jernbanestasjon og fylkeshuset på Fløyheia. I kommunale kretser omtales tomten som «Jernbanetomten», på folkemunne heter det 16.000 kvadratmeter store arealet Naturparken.

Fikk oppgaven

Arendals politikere er kjent med at det er behov for både flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger, en ny sentrumsnær ungdomsskole og i tillegg et nytt svømmebasseng til erstatning for det nedslitte og utrangerte bassenget ved Stinta skole. En samling av kommunens kjøkkentjeneste og vaskeri står også høyt på ønskelisten i politikerkretser. Byplanlegger Mike Fuller-Gee har vært veileder for studentene i arbeidet med deres avsluttende oppgave ved universitetet og ga dem i utfordring å visualisere og vurdere et kombinasjonsbygg for alt dette på den aktuelle tomten.

Kombinasjonsløsning

Uia-studentene Anbjørg Kristine Isaksen og Marit Svartdal presenterte oppgavens resultat for kommuneplanutvalget onsdag og argumenterte for at samlokalisering har positive effekter økonomisk og ikke minst sosialt, ved at unge og gamle mennesker kan bruke en god del av fellesarealene sammen. Etter å ha vurdert flere forskjellige løsninger falt studentene ned på en versjon med omsorgssenter og ungdomsskole plassert på hver sin side av et fellesareal som stikker ut mot parkeringsplassen ut over jernbaneparkeringen, en flerbrukshall inntrukket i terrenget og med et svømmebasseng som holder internasjonal standard under fellesarealet igjen. Plass til en samling av kommunens kjøkkken- og vaskeritjenester har også funnet plass i «kolumbiegget» lagt av de tre studentene – altså en god løsning for et problem som er relativt innviklet. Det er ikke til å stikke under stol at både omsorgssenter, ungdomsskole, svømmebasseng og vaskeri- og kjøkkentjenester er kostbare og omfattende prosjekter som er krevende å få til. En slik kombinert løsning mener studentene vil sørge for en god samlokalisering av kommunale tjenester.

–Det går an

Uia-student Marit Svartdal sa til politikerne at det går an å samlokalisere. Krfs Ole Glenn Tvermyr satte frem et stort smil og lurte på når bygget kan stå ferdig, mens kommuneplanutvalgets leder, Nina Jentoft, Arbeiderpartiet, ga uttrykk for at hun synes presentasjonen politikerne fikk var veldig kul. En ungdomsskole går over tre etasjer og er tenkt for 600 elever, omsorg- og sykehjemsdelen er inneholder 60 omsorgsboliger i tillegg til sykehjemsplasser, samt i tillegg 20 seniorboliger. Total med fellesareal, skole, omsorgsdel, flerbrukshall, svømmehall, vaskeri og kjøkken blir kombinasjonsbygget på i overkant av 25.000 kvadratmeter.

Sol, grønt, parkering

Det er planlagt at hovedinngangen legges til jernbaneparkeringen. Parkering til bygget er tenkt i fjell under Fløyheia med Torvet-tunnelen som innkjøringspunkt. Videre har studentene tenkt at grønne tak gir rom til mange solfylte utearealer og at fellesarealet gir fin utsikt over Barbudalen og vil være en naturlig møteplass for mennesker i ulike generasjoner. I bakkant er det tenkt gode utearealer for en ungdomsskole med tilhørende amfi.