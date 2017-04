Forebygger depresjon med tanketeknikker

Frisklivssentralen i Arendal arrangerer fire årlige kurs for å forebygge depresjon.

To forskjellige kurs tar sikte på å lære deltakerne om henholdsvis mestring av belastninger og mestring av depresjon.

Lærer å takle

– Det er kognitiv sosial adferdsterapi, eller på folkemunne kognitiv terapi, et verktøy for å håndtere tanker. Når man er deprimert får man en veldig selvkritisk tankegang og dette skal hjelpe for å snu den. Er det sant at man er mindre verdt enn andre for eksempel, man lærer seg å argumentere mot de selvdepressive tankene, forteller Åshild Bøhler.

Hun er fysioterapeut i grunn, i tillegg til at hun har sertifisering som kursleder i mestring av depresjon og belastning. Sammen med kommunalt ansatte psykiatriske sykepleiere holder hun de forebyggende kursene som har økt i popularitet og omfang siden de ble startet opp for fire-fem år siden.

Les også: Fikk beskjed av legen om å ta sitt eget liv

For alle

Kursene skal være et lavterskeltilbud, som skal hjelpe arendalitter før de ender opp i en situasjon der de blir rammet av alvorlig depresjon. Avgiften for å delta er kun 600 kroner og du trenger ingen henvisning fra lege.

– Det er bare å kontakte oss, før vi setter deg inn på et kurs gjennomfører vi en samtale for å se om kurset er riktig for deg. Dersom det ikke passer din situasjon sluser vi deg gjennom til andre tiltak kommunen har. Arendal har mange alternativer for å forebygge depresjon, men man må jo vite om dem for å kunne benytte seg av dem, sier kurslederen.

Verktøy

Hun understreker imidlertid at kurset ikke fungerer som terapi for dem som trenger personlig oppfølging. Gjennom ti uker får deltakerne trening i å bli bevisste på hvordan de tolker situasjoner. Eksempelvis om de blir triste, så kan tanken som har skapt følelsen være: «Det er noe galt med meg». Deretter læres verktøy for å stoppe de negative tankene som dukker opp. Gjennom hele kurset får deltakerne i hjemmelekse å bruke teknikkene de har lært i hverdagslige situasjoner.

– Vi snakker ikke om den enkeltes livssituasjon, men vi legger frem en ABC-modell for hvordan utfordringer kan takles. De som kommer til oss kan ha problemer som er jobbrelaterte ved at de mister jobben eller har en utfordrende jobb, problemene kan ha med familie og vanskelige ekteskap, barn, brødre eller søstre å gjøre. Andre ting som kan gjøre at man blir sårbar er tapsopplevelser av ulike slag, eller egen sykdom eller sykdom hos pårørende.

Les også: «Dessverre en virkelighet for mange av våre brukere»

Ønsker livskvalitet

De siste årene har medieoppslag om psykisk helse blitt stadig vanligere, og ifølge Helsedirektoratet er mellom seks og tolv prosent av befolkningen deprimerte til enhver tid. Om flere er deprimerte eller sliter psykisk i dag enn tidligere er vanskelig å si, Bøhler mener man i det minste kan slå fast at åpenheten om psykiske problemer er større enn før.

– Min helt personlige mening er t vi har et land der vi har det veldig godt. Når man da ikke har det godt er det naturlig å søke etter å få det bedre, sier hun.