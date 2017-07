Flytter inn på Arendals mest omstridte tomt

Annonse:

Geir og Randi Jacobsen flytter inn i Barbublokkene med et ønske om at arendalitter skal være mer åpne for det som er nytt.

– Det gjør noe med deg at folk er så skeptiske, sier Randi Jacobsen.

I oktober flytter hun inn i en splitter ny leilighet i Barbu sammen med mannen Geir. Leiligheten har utsikt mot Galtesund, ligger rett ved et bakeri, har fiskemottaket som nærmeste nabo og får både park, grillplass, volleyballbane, skatepark og brygge like utenfor. For ekteparet som har flyttet 16 ganger i løpet av de siste 33 årene representerer Barbu et sted hvor de kan slå seg ned for alvor og bli gamle sammen, det er bare et skår i gleden.

20 års krangel

Tomta de flytter inn på har vært gjenstand for proteser, politiske tumulter og avisoppslag i 20 år. Naboene bak frykter å miste utsikten. Mange ønsket seg park. Utbyggere ville bygge boliger. Noen mente hotell var det beste alternativet. Og enkelte mente Barbu måtte brukes til næringsbygg. For tre år siden ble det som trolig er arendalshistoriens største kompromiss inngått og når anleggsarbeidet i Barbu er ferdigstilt skal tomta huse næringsbygget til Pusnes MacGregor,

parkområde, skatebane, volleyballbane, brygge og grillplass som skal være tilgjengelig for alle, og to boligblokker. Motstanden mot utbyggingen er imidlertid stor, og forrige uke satte muren som skal ramme inn skateområdet igjen arendalitters sinn i kok.

– Barbu er ødelagt

Her er noen av reaksjonene som er kommet på Arendals Tidendes facebookside etter at muren ble omtalt i en artikkel:

– Politikerne som stemte før utbygging og mot park bør skamme seg for å ha ødelagt Barbu og den muligheten med park som kunne ha vært der.

– Da har Arendal fått en skammens mur. Fullstendig idiotisk mur. Et nytt eldorado for taggere.

– Hele Barbu er ødelagt av disse betongkolossene sikkert fine inni men utenpå gørrstygt.

– Ser ut som en forstad i Russland. Du verden så fint mi får det i ærendal.

– Trodde Det var det nye fengselet i aust agder.

– Trodde noen hadde lært litt av historien angående Berlinermuren. Ser like jekli ut denne,fy f at slikt går an i år 2017.

– 24 timers lastebilpark

Noen er imidlertid også positive og peker på at det som blir nå tross alt ser bedre ut enn det som har vært de siste årene.

– Som nærmeste nabo med direkte utsikt over området fra alle kanter må jeg si at jeg ikke forstår all kritikken dette prosjektet får. I løpet av de årene jeg har bodd her har utsikten (og nattestøyen) utviklet seg fra 24 timers lastebilpark til parkeringsplass, til andekoloni, kontainerpark, sirkus og kamelparkering, offentlig søppelldynge og romfolktoalett, og til gjørmete byggeplass med kraner og gravemaskiner buldrende til langt utover ungenes leggetider. Etter årevis med irriterende dårlig miljø både ute på verandaen og bare med vinduet åpent, er det ekstremt tilfredstillende å nå faktisk ha en utsikt som til en grad kan matche galtesund i bakgrunnen, uten trailere, kontainere, romfolktoalett, sirkus eller byggeplass som nærmeste nabo, men faktisk en flott grønn plen, friske busker, pen naturstein, brygge, og generelt gjennomførte uteområder, skriver en leser.

Ufullstendig

Geir og Randi Jacobsen tror mange av de som reagerer har lite kunnskap om hvordan det ferdige resultatet skal bli.

– De ser muren, men de ser ikke hvordan det skal bli. Den skal jo verne om støy og sørge for at ungdommene som skater ikke kommer ut i veien. Hvor ellers i Arendal har de plass til å skate? Det er jo kjempepositivt, sier Geir.

– Vi syns folk skal vente med å dømme til de ser resultatet, legger Randi til.

– Betong er betong

De to er enige i at muren ikke er særlig pen slik den ser ut nå, men mener avisoppslag har overdrevet hvor stor den er og hvor mye den dekker.

– Betong er betong. Det er hardt og det er ikke pent, men det kommer jo natursteinsmur utenfor, og det skal plantes så det blir penere å se på. Det er ikke mye av muren som kommer til å være synlig til slutt. Vi var skeptiske til å bygge kulturhuset og til museumet også i sin tid, men vi må ikke være så skeptiske til alt som er nytt at vi ikke får noen utvikling, sier Geir og legger til at det ikke er meningen man skal sitte i rundkjøringen og se på Galtesund.

– Bak muren er det utsikt helt til Torungen, området skal være tilgjengelig for alle og det håper vi det blir. Vi flytter ikke ned hit for å være helt mutters alene, sier Randi.

Blir bedre

Kommuneplanutvalgsleder Nina Jentoft forteller på telefon til Arendals Tidende at fempartisamarbeidet gjennom hele denne perioden har arbeidet for å bedre den opprinnelige barbuplanen som hun presiserer at ble vedtatt av Høyre. Hun mener det som reises nå er bedre enn utgangspunktet, men sier seg også enig i at det ikke ser pent ut slik det er nå.

– Det som lå i den opprinnelige planen opplevde vi som et massivt fjell som ville stenge alle ute. Det var en støyskjermingsvegg som skulle gå hele veien til Kuviga og som ikke så pen ut, sier hun og legger til at politikerne ønsker en park som skal være åpen for alle og tilgjengelig.

Jentoft forklarer at muren som nå er reist ikke skal bli noe mer omfattende enn den er for øyeblikket. Omtrent der MaxGregor bygget slutter i dag, ender også den massive muren, og den blir avløst av naturmur.

– Slik jeg har oppfattet det skal det være sånn, det skal heller ikke noe glass på toppen av naturmuren. Istedenfor den massive støyskjermingen som var planlagt opprinnelig skal det komme noen voller inni parken. Oppå de vollene skal det plantes vegetasjon. Da det ble kjent at det skulle komme trær oppå de vollene ble det også protester, så de som arbeider med parken har fått beskjed om at de skal holde seg til litt mindre og nøktern vegetasjon som busker, forteller hun.

Hun reagerer på at høyrepolitiker Benedikte Nilsen protesterer mot noe hun selv var med å vedta.

– At folk reagerer skjønner jeg, men jeg vet også at Høyre var med å vedta dette. Parken ble enstemmig vedtatt, og vi var alle enige om at den rulleparken var et positivt element, sier hun.

Negative kommentarer

Ekteparet Jacobsen gleder seg til å flytte inn i ny leilighet i oktober, men de har fått kjenne på kroppen at mange er imot valget deres.

– Vi har fått en del negative bemerkninger og kommentarer. «Å herregud, for en plass, har dere kjøpt der» sier folk. Jeg velger å ikke ta det innover meg og jeg skal gjøre alt jeg kan for å få et bra naboskap. Vi går ikke i noen diskusjon med de som er så negative, sier Randi.

De håper naboskapet til folk i Barbu-blokkene kan bli like godt som naboskapet til de som allerede har bodd i nærheten av Barbu i mange år.

– Jeg vet ikke, hvis de har så mye imot det at de ikke kan ha et godt forhold til naboene gir jeg faktisk beng. Jeg tror ikke det, jeg tror det handler mest om politikerne som har vedtatt planene, sier Geir mens han kikker opp mot leiligheten som snart skal bli hans.