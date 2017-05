Flytter barnepasslekeland til Arena-senteret

Annonse:

Fabelaktig lekeplass planlegger nyåpning.

14. mai i fjor åpner Arendals første barnepass-tjeneste dørene på Torvet i Arendal. Siden den gangen har bedriften hatt både opp- og nedturer før de til slutt konkluderte med at det ikke var lønnsomt nok å drive i på Torvet.

– Helt fra starten av var det meningen at konseptet skulle drives inne på et kjøpesenter, og da vi snakket med kundene sa mange av dem at de hadde brukt det mer om det var inne på arenasenteret, sier Karolina Okonska.

Tung start

Karolina er utdannet interiørarkitekt og startet opp konseptet sammen med Ewelina Wysocka for ett år siden. Gjennom året som har gått har det vært vanskelig å få endene til å møtes, og resultatet ble at Karolina fortsatte driften alene.

– Jeg liker å drive virksomhet, og har tro på konseptet, men på Torvet var vi i en start-fase som ikke nødvendigvis lønner seg. Etter hvert ble regningene så store at vi rett og slett måtte stenge, men jeg visste hele tiden at vi skulle starte opp på nytt. Jeg måtte bare finne et sted det kunne bli lønnsomt, sier Karolina og legger til:

– Vi har vært på besøk i barnehager for å forsøke å bli bedre kjent, og vi har forstått at mange fortsatt ikke kjenner til oss. Arendalitter venter også lenge på å ta i bruk et nytt tilbud, men som eier av en liten bedrift har man ikke tid til å vente. Her blir vi mer synlige og rent psykologisk er det lettere å kjøpe pass til barnet når du ikke må forlate bygningen og gå et helt annet sted.

Nyåpning

I forbindelse med nyåpningen har hun alliert seg med venninne Hiba Echkantena som til daglig arbeider som pedagog i barnehage.

– Jeg kom inn i bildet i januar, rett og slett for å hjelpe til å redde Fabelaktig lekeplass. Før det hadde jeg jobbet litt som ringevikar og blitt veldig gla i stedet, forteller Hiba.

Nå jobber Karolina og hennes mann for å få det nye lokalet på Arenasenteret klart for åpning. Plassen de har valgt er det gamle lokalet til dyrebutikken, ved siden av Loren’s pannekaker.

– Vi kommer til å spisse konseptet mer inn mot barnepass nå. På Torvet prøvde vi være hyggelige med kundene og la foreldrene være der gratis med barna, men ordentlig utstyr, leie og lønn koster penger, nå må vi være tydeligere, forteller Interiørarkitekten.

Vil vokse

Etter det tøffe oppstartsåret håper Karolina å klare å utvide virksomheten. Da hun la ned driften på Torvet var hun i kontakt med flere kjøpesenterkjeder, blant annet Citycon. Nå er hun i forhandlinger og venter på klarsignal for å åpnet et nytt barnepass-senter på østlandet i løpet av høsten.