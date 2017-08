Flere tusen fikk med seg åpningen av Raet nasjonalpark

Annonse:

I strålende solskinn ble den offisielle åpningen av Sørlandets første nasjonalpark gjennomført på Spornes, der anslagsvis mellom to- og tre tusen mennesker var møtt fram for å få med seg den historiske begivenheten, søndag ettermiddag.

Med høytidelig taler, konserter og danseforestilling ble Raet najonalpakr åpnet med nærmere 3000 mennesker som vitner.

Yrende folkeliv

Heldigere kunne ikke arrangørene bli. Med sola høyt på himmelen og over 20 plussgrader lå forholdene perfekt tilrette for gjennomføringen av åpningsprogrammet på Spornes. I de naturskjønne omgivelsene med himmel, hav og strand som kulisser lå forholdene godt til rette for en skikkelig smeigedag i det maritime landskapet. På stranda yret det av glade barn som badet, på gresset satt det folk med kaffekanne og niste og hele veien oppover mot toppen av fjellet på Spornes samlet det seg forventningsfulle publikummere. Før åpningsforestillingen startet ble det servert gratis smakebiter på kortreist og lokal mat tilberedt av Smag & Behag. Åpningsmenyen besto av stillehavsøsters, blåskjell, havsalat og sjøvinaigrette i tillegg til syltet asparges fra Hesnes gård, Tromøy-poteter og gulrotkomposisjon fra Tågevold gård på Tromøy samt pocherte oksekjaker med purremajons, potetchips og langtidsbakte tomater med persille. Ved strandkanten og oppe på svabergene ut mot havet kunne du se dansere fra Domogalladance som levende skulpturer i mekaniske bevegelser som pirret både voksne og barns undrende nysgjerrighet på veien ned mot sceneområdet.

Kvalitetsstempel

Sceneområdet var rett og slett fjellet nede ved stranda og området rundt. På toppen av fjellet sto far og sønn Lars Andreas Haug på tuba og Oscar Andreas Haug på trompet klare til å fremføre åpningsfanfaren. Litt lengre nede i fjellskrenten hadde trommeslagerne og perkusjonistene Tom Rudi Torjussen og Arild Nyborg funnet seg godt tilrette på sin tildelte sceneplass, som de selv mente var verdens fineste scene. Akkompagnert av den for mange så kjente tåkeluren fra Store Torungen fyr sammen med trommer og bølgeskvulp høstet musikerne stor applaus fra et begeistret publikum før fylkesmannen i Aust-Agder, Stein A. Ytterdahl ønsket velkommen.

– Nå er vi her på Raet som har fått et kvalitetsstempel som nasjonalpark. Parken går gjennom tre kommuner, Grimstad, Arendal og Tvedestrand. Alle tre ordførerne er her i dag, og skal holde en hilsningstale, sa han.

– Norges fineste nasjonalpark

Arendals ordfører Robert Cornels Nordli, Jan Dukene fra Tvedestrand og grimstadordfører Kjetil Glimsdal entret fjellscenen, og Nordli snakket for alle tre da han gratulerte alle og enhver med den nye nasjonalparken.

– Kjære statsråd, ministere og alle dere andre som har tatt turen hit i dag. Gratulerer med Sørlandets første nasjonalpark. Nå står vi i Norges fineste nasjonalpark, dette er en stor dag som vi har venta lenge på. Husk at vi skal verne det, men også bruke det. På vegne av alle de tre kommunen ønsker jeg dere hjertelig velkommen til Raet nasjonalpark, sa han i talen.

Deretter gikk det slag i slag i 90 minutter med konsert av koret Divas og Solveig Andersen, Raylee og Simen Svanevik Bendiksen, Tvedestrand mannskor samt danseforestilling med unge dansere fra Allegro Ballettstuido, DDD dansestudio og Bølgen dansestudio som danset til bestillingsverket skrevet av Oscar Haug, som fremførte verket sammen med faren Lars Andreas Haug, Tom Rudi Torjussen og Arild Nyborg. Det ble holdt taler av miljødirektør Ellen Hambro, fiskeridirektør Liv Holmefjord og klima- og miljøminister Vidar Helgesen som alle berømmet den nye nasjonalparken med gode ord, gratulasjoner og gode råd om fornuftig bruk.

Cirka 3000

Åpningsprogrammet var produsert av det lokale kulturproduksjonselskapet “Blåsen” med Kristine Nordberg i spissen, som hadde planlagt alt til den minste detalj. Hun passet på at programmet ble fulgt til punkt og prikke, og loset aktørene på og av scenen etterhvert. Hun fortalte til Arendals Tidende at det har vært mye jobb, men at hun er svært fornøyd med gjennomføringen.

– Det har vært en helt fantastisk dag. Bare se på dette været og disse kulissene, det kan jo ikke bli bedre enn dette, strålte hun.

På spørsmål om hvor mange mennesker som var møtt fram på åpningen, kunne hun ikke gi noe eksakt antall, men etter en kort tenkepause hadde hun likevel en viss pekepinn.

– Jeg har ikke noe tellesystem, men jeg vil tro det er nærmere 3000 mennesker her, uten at jeg kan bekrefte det på noe vis. Jeg bestilte 2500 smaksprøver fra Smag & Behag, og det forsvant ganske fort, derfor tror jeg det vertfall må være flere enn det, sa hun med et fornøyd smil.

