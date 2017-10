Vil ha fem nye ansatte på 110-sentralen

Annonse:

LOVBRUDD: Såkalt «lufting» må til for at bemanningskabalen på 110-sentralen skal gå opp. Det bes politikerne ordne opp i. Arkivfoto

Dagens ordning bryter loven.

Rådmannen ber lokalpolitikerne vedta å opprette fem nye stillinger for å få bedre bemanning av 110-sentralen på brannstasjonen på Stoa.

Vaktlag

En utredning av sentralen har vært gjennomført med fokus på tre punkt. Evnen til å lede, styre og koordinere hendelser. Operativ organisering og samlokalisering med politiets operasjonssentral. Og kompetansebygging og kvalitetssikring.

Ifølge saksfremlegget er dårlig bemanning grunnen til mange av de negative funnene i utredningen. Nå blir bystyret bedt om å vedta fem nye faste stillinger for å gjøre kommunikasjon med andre 110-sentraler lettere, og for å få bedre vaktlag.

– Bemanningen bør organiseres på en annen måte enn i dag. Det anbefales en harmonisering med øvrige 110-sentraler i Norge. Det innebærer å etablere fem vaktlag med en vaktleder og to operatører per lag, står det i saken.

Dagens ordning koster 39,90 kroner per innbygger. En økning vil koste 42 kroner i 2018, 44,50 kroner i 2019, 46,20 kroner i 2019 og 47,50 i 2021.

Lovbrudd

Sentralen driftes i dag på minstekravet i forskriften som regulerer bemanning. Ifølge saksfremlegget brukes det derfor 2,1 millioner kroner i året på å leie inn vikarer og overtid på grunn av lovpålagte kurs, ferie og sykefravær. Jobben er så krevende at det tar seks til syv måneder å lære opp vikarene, og etter fem til syv måneder vikarene slutte for at de ikke skal ha krav på å bli fast ansatt.

– Da kan vi bruke han eller henne inntil syv måneder før vi må avslutte kontrakten og begynne på nytt for å unngå krav om fast ansettelse, men ettersom behovet fortsatt er til stede er ikke dette en lovlig løsning, står det i saksfremlegget.

Agder-samarbeid

110-sentralen er nødmeldingssentral for omtrent 285.000 mennesker, og alle kommunene i Agder unntatt Sirdal som ligger under Rogaland. De siste årene har ifølge saksfremlegget politikerne får på bordet i torsdagens bystyremøte vært veldig krevende.

– Endringene har vært store – både teknisk og operativt sett. Samtidig har den enkeltes håndtering av hendelser et potensiale til å bety forskjellen på liv og død for nødstilte. Krav og forventninger fra staten, fra brannvesenet og fra innbyggerne har økt i takt med velferden i samfunnet, skriver rådmannen i saken han ber politikerne vedta.