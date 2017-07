Du kan få 50.000 kroner til ferie

Annonse:

En anonym giver fra Arendal gir bort 50.000 kroner til noen som trenger ferie.

Arendals Tidende har fått i oppgave å sette i gang jakten for å finne frem til noen som trenger å reise på ferie og som ikke har råd til det, eller av andre grunner sliter.

– Jeg er interessert i å hjelpe anstendige mennesker som har et uheldig liv der barn er involvert og hvor familien jobber for at barna skal ha det best mulig, sier giveren av pengesummen.

Personen bak den rause pengegaven ønsker å forbli anonym fordi det ikke er et mål med fokus rundt velgjøreren.

– Jeg har alltid vært en person som liker å dele. Nå har jeg midlene og jeg ser på det som kjempefin investering for meg som person, sier vedkommende.

Også barn alene

Vedkommende legger til at det ikke nødvendigvis trenger å dreie seg om en familie, men at barn alene kan være aktuell mottaker av gavesummen for å reise sammen med en verge. Giveren vil heller ikke sette som krav at mottakeren er syk eller har dårlig økonomi som utgangspunkt, men at pengene går til en verdig person som får muligheten til å gjøre en positiv ting i livet, som ellers ikke hadde vært mulig.

– Vi må se mennesket, sier giveren.

Dette er juryen

I juryen for å velge ut den best begrunnede søknaden om å få 50.000 kroner i pengegave til å reise på ferie har blant andre varaordfører Terje Østebø Eikin i Arendal sagt ja til å være med. Han er imponert over at enkeltpersoner gir så raust av egen lomme.

– Det er jo utrolig flott. At folk tenker på andre enn seg selv er jo kjempebra, sier Eikin.

Jesper Larsen, leder i Ungdommens bystyre i Arendal har også sagt ja til å være med i juryen.

– Det er veldig bra at folk velger å bruke pengene sine på et så viktig formål, sier han.

Videre består juryen av Anita Mørland, fylkesaksjonsleder i TV-Aksjonen Aust-Agder og ansvarlig redaktør i Arendals Tidende, Grete Helgebø.

Innen 15. juli

For å finne frem til verdige søkere vil det frem til og med 15. juli være mulig å sende inn en begrunnet søknad på e-post til Arendals Tidende. Søknader sendes til adressen post@arendalstidende.no med «Ferie» i emnefeltet innen 15.juli.

Søknaden skal være på maksimalt 400 ord. Du kan skrive søknaden på vegne av deg selv eller til fordel for andre du mener fortjener 50.000 kroner til å dra på ferie for. Søknadene vil bli overbrakt juryen når innsendingsfristen er gått ut og den utvalgte søkeren vil bli kontaktet. Arendals Tidende forbeholder seg retten til å bruke innkommende søknader i redaksjonell sammenheng, med anonymisering av personlig informasjon.