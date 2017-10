Eydehavn får egen ungdomsklubb

Annonse:

I HAVN: Leder for ungdomsklubben Sonja Jessen, Sigmund Rose og Jonas Søndergaard fra Castelle, Synnøve Hagane fra Eydehavn Kuben Frivilligsentral og Anette Nygård Evensen som har jobbet med ungdomsklubben tidligere er straks klare for åpning 14. oktober. Foto: Grete Helgebø

Med nyåpning av klubben håper Sonja Jenssen å kunne gjøre en innsats mot levekårsutfordringene øst i Arendal.

For to år siden ble ungdomsklubben på Eydehavn lagt ned fordi lokalene var plaget av fukt og råte. Etter at det hele har ligget brakk i to år har Sonja Jenssen bestemt seg for å blåse liv i ungdomsklubben på igjen.

– Nå må ungdommen møte opp og fortelle oss hva slags klubb de ønsker seg. Her er ungdom fra 13 til 23 år velkomne og det er de selv som skal bestemme hva slags ungdomsklubb dette skal bli, sier Jenssen som tidligere har drevet interiørbutikk på Saltød senter.

– Der så jeg hvor mange ungdom som hang på senteret. Og det er ikke så rart at de henger der, for skal de ha noe å gjøre må de inn til byen og dra på Kilden. Vi som bor ute i distriktet vil helst ikke sende ungene våre til byen med buss, sier Jenssen.

To millioner

Klubben er startet opp som en del av frivilligsentralen på Eydehavn. Nå er de gamle lokalene i kjelleren på Frivilligsentralen pusset opp. Nytt kjøkken og nytt gulv er på plass. Drenering er gjort for å bli kvitt fukten. Alle tak og vegger er malt. Etter at frivilligsentralen tok initiativ til å blåse liv i klubben igjen i fjor er det søkt om midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Nå har de fått i nesten to millioner kroner fordelt over tre år. Jenssen er ansatt som leder av klubben og med seg på laget ønsker hun frivillige som kan være med å stå vakt i døra og drifte klubben.

Hun håper klubben kan holde åpent flere kvelder i uka og bli et reelt tilbud for ungdom når de vil ut av huset for å henge med venner.

Godvilje

Allerede før åpningen 14. oktober har ungdomsklubben fått mye hjelp. IKEA Nabofond har gitt 10.000 kroner til klubben, Sør-fondet til Sparebanken Sør har gitt 5000 kroner og utestedet Castelle har engasjert seg stort i åpningen.

– Vi skulle hatt med en DJ-boks ut hit nå, men den ble malt i dag morges og er ikke helt ferdig, ler Sigmund Rose idet Arendals Tidende tar en tur ut på Eydehavn for å se på de nye lokalene.

Han er en av eierne av flere utesteder på Langbryggen, blant annet Castelle. Da klubben skrev på Facebook at de skulle kvitte seg med møbler fattet ungdomsklubben på Eydehavn interesse. Sammen med Jonas Søndergaard som også driver utestedene på Langbryggen har Rose n donert sofaer, bord, lys- og lydanlegg og en DJ-bod.

– Da de kontaktet oss hadde vi egentlig gitt bort alt vi skulle gi bort, men de mente disse benkene og bordene ville passe så godt her ute. De var nesten nye og vi hadde ingen planer om å kvitte oss med dem, men vi tenkte det bare kunne være, vi pusser jo opp hele tiden uansett, sier Rose.

Den største fritidsklubben i Arendal er Kilden, den er driftet av Arendal kommune. I tillegg har hvert av de syv andre oppvekstområdene Hisøy, Tromøy, Nedenes, Asdal, Birkenlund, Moltemyr og Stuenes forskjellige tilbud. Hvert område har en kommunalt ansatt person som arbeider med fritidstilbud gjennom skolene, og som skal ha tett dialog med nærmiljøet om hva slags tilbud som står på ønskelista. Jenssen mener likevel det ikke er god nok dekning av ungdomsklubber i kommunen i dag.– Fritidsarbeiderne blir så involvert i skolene at de ikke har tid nok til å drive ungdomsklubb. Det er stort sett Kilden ungdom kan gå på nå. Jeg synes det blir for sentralt når ungdom må ta bussen inn til byen for å få et tilbud, vi som bor i distriktene vil jo gjerne slippe at ungdommen skal dra til byen, sier hun.

Sigmund Rose ser mange ungdommer som henger utenfor utestedene i byen, og er enig i at det er godt om de får et bra tilbud utenfor sentrum.

– Vi syns det er et fantastisk tilbud for ungdom istedenfor byen. Jeg har ikke behov for at ungdommer skal henge utenfor utestedene i byen, sier han.

Anne Lise Halvorsen i Kulturnettverket i Arendal kommune har ansvar for fritidstilbudene i oppvekstområdene. Hun er ikke enig i at tilbudet er for dårlig utenfor sentrum.

– Vi har Kilden. En helkommunal fritidsklubb på Nedenes. Asdal som drives av kommunen. Hisøy som har helkommunal fritidsklubb. Tromøy og Birkenlund har også. Moltemyr har valgt å ikke ha en tradisjonell klubb, men heller bruke midlene på å legge til rette for fritidsaktiviteter. Og Stuenes har hatt en klubb som ikke er i drift akkurat nå, sier hun

God modell

Etter at klubben har startet opp håper Jenssen at de kan få støtte fra kommunen for å drive. Halvorsen poengterer at alle foreninger som starter får driftsstøttte, og sier hun synes fritidsklubben på Eydehavn har valgt en god måte å organisere seg på ved at de drives gjennom frivilligsentralen på Eydehavn.

– Jeg ser ikke noen grunn til at det ikke skal være positivt. Frivilligsentralen har et tett nettverk mot lag og foreninger i området. Så det er bare kjempefint. Vi jobber tett med frivilligesentralene i kulturnettverket, så det blir bare et pluss, sier hun.

Halvorsen tror imidlertid ikke det blir aktuelt at klubben på Stuenes legges ned for godt og at kommunens fritidsmidler rettet mot Stuenes blir brukt på Eydehavn.

– Når det startes opp klubb på Eydehavn kan det hende at det ikke blir noe poeng i å starte klubben på Stuenes opp igjen. Vertfall ikke på samme kvelder, de trenger ikke å konkurrere med hverandre. Kanskje det blir mer aktuelt å drive andre fritidsaktiviteter på Stuenes, sånn de har valgt å gjøre på Moltemyr, sier Halvorsen.

Bredt og inluderende

Kommunal støtte eller ei, uansett er Sonja Jenssen motivert for å få med seg ungdom fra øst i Arendal på å skape akkurat det klubbtilbudet de selv vil ha.

– Behovet til ungdommen er i stadig endring. Der det før var nok med mørke lokaler og diskokule i taket, tror vi ikke det er det i dag. Ungdom vil ha medvirkning, men veldig ofte komer de sent inn i prosessen. Vi har valgt å la ungdommen få medvirkning ved å la dem være med helt fra begynnelsen av dette prosjektet. Vi skal skape møteplasser for ungdom, men innholdet i denne møteplassen skal de få bestemme selv, sier hun.