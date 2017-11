Fartsfylt 86-åring Norges beste

Annonse:

Aust-Agders avdeling av KNA (Kongelige Norsk Automobilklubb) ble i helgen utnevnt til årets avdeling i Norge

Dette ble behørig feiret i Stuenes Garasjen Ungdomsklubb sine lokaler på Nitriden. Blant oljesøl, skruer, hjemmelagede go cart-biler og rester av det som en gang var en Volvo 240, finner du over 50 gutter og jenter i alle aldre som er tilstede for å markere at denne lille klubben har gjort seg bemerket.

For konge og knekt

Det var en fornøyd leder for KNA Aust-Agder, Kristian Seterøy, som kunne overbringe de gledelige nyheten til de oppmøtte. Han kan ikke få rost Stuenes Garasjen nok for den innsatsen de har lagt for dagen.

-KNA er for konge og knekt, den er for mannen i gata og for alle som er lidenskapelig opptatt av alt som går på hjul. Denne lidenskapen har Stuenes Garasjen greid å formidle til organisasjonen sentralt, og de ble mektig imponert da de kom på besøk tidligere, forteller han. At klubben har greid å rekruttere mange nye medlemmer, er så engasjerte i ungdommens aktiviteter og leverer så god kvalitet på det de gjør, er imponerende. Selv når de risikerer å stå på bar bakke når de må flytte ut av Nitriden, stopper de ikke den jobben de gjør. Dette lover usedvanlig godt for hovedløpet Rally Grimstad vi skal arrangere i 2018.

Jan Gunnar Halvorsen startet klubben i 2008 på grunn av guttungen.

– Han var ikke spesielt interessert i sport, og trengte noe å henge fingrene i. Nå går klubben inn i sitt tiende år, og det gleder meg at vi fortsatt kan kjøre på med adrenalinkick i trygge rammer, sier han stolt.

Fenger ungdommene

En av grunnene til at Stuenes Garasjen Ungdomsklubb har markert seg, er god rekruttering og gjennomføring de siste årene. Og at det er mange som er bitt av basillen er det ikke tvil om. Barn og unge helt ned i ni år er involverte og engasjerte i klubbens aktiviteter. Mattea Skjulestad Knudsen er ni år og fikk lisens i år. Hun kjører crosscart, en egen type bil som er godkjent for de mellom 9-13 år og bilen kommer opp i hele 80 km/t!

-Det er lett å kjøre, sier en selvsikker Mattea, men det er av og til litt vanskelig å gire, synes hun. Pappa Steinar Knudsen forteller at selv om bilen er tilpasset barn i ung alder, har den fortatt 6 gir som skal håndteres, og det kan av og til bli litt utfordrende. Til og med for voksne, legger han til.

Idol

Mattea kommer fra en familie som er dypt engasjert i bilsport, og hun har mer eller mindre bodd i garasjen siden hun kom til verden. Men det er Daniel Svarstad (16) som har inspirert henne til å kaste seg ut i det og få egen lisens. Til tross for sin unge alder har Daniel mange års erfaring som sjåfør, og han synes det er viktig at man ikke lager begrensninger når man har funnet noe man liker.

-Man trenger ikke være racerkjører for å være med på disse aktivitetene, og alt tilpasses i forhold til både alder og ferdigheter. De minste begynner gjerne med olabil, så kan du gå til crosscart før du beveger deg til bilcross. Daniel legger ikke skjul på at det er mye adrenalin tilstede når han kjører bilcross.

-Blodpumpa slår noe så innihampen når man kjører, forteller en engasjert Daniel.

-Det er om å gjøre å komme først i mål, og det vil jo alle! 3 runder på både asfalt og grus utfordrer de fleste på både ferdigheter og utholdenhet, avslutter han.

Sikkerheten først

Bilcross kan fort bli en dyr hobby for de ivrigste entusiastene, men regelverket sørger for at det holdes et edruelig nivå på utgiftene. Hvis noen vil kjøpe bilen din etter et løp, er du pliktig til å selge den for kr 9000,-. Intensjonen er at alle skal kunne holde på med aktiviteten, og man skal være på mer eller mindre samme nivå. Det eneste som er privat og som alltid følger sjåføren, er sikkerhetsutstyret.

-Det går en rørramme rundt hele bilen, sikkerhetsnettet er påbudt, og både før og etter løp er det kontroll av bilen, sier Daniel og viser til alle sikkerhetsinstallasjonene. Daniel har ambisjonene klare.

-Jeg har allerede deltatt i blant annet NM i crosscart og drømmen er å nå toppen og kjøre VM i Rally Cross, avslutter han.

Egen dameklasse

I 2016 ble det gjennomført et eget prosjekt for å rekruttere flere jenter til miljøet. Gjennom Gjensidigestiftelsen fikk klubben midler til å ruste opp en av bilene sine, og de valgte blant annet å bruke fargespekteret for å tiltrekke seg flere jenter. Nærmere bestemt fargen rosa. Om det var den som var avgjørende for Malin Sørensen på 15 år vites ikke, men i våres tok hun lisenskurset og er nå godkjent som bilcross-sjåfør. Hun er også nærmest født og oppvokst i garasjen, og har hele livet vært omgitt av brødre som har lært henne opp og inspirert henne til å satse på sporten.

-Det er et sinnssykt adrenalinkick, og det er så himla gøy, for jentene er så aktive her. Det er et knallfint miljø og veldig fine folk, avslutter hun.