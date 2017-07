Her er det dyrest å bo

Annonse:

En gjennomsnittlig bolig i Arendal kommune må ut med om lag 11.500 kroner i kommunale avgifter Det er mindre enn «normalt».

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser nivået på de kommunale avgiftene for 2017. I dag kan vi vise oversikten som forteller hvilke kommuner som er dyrest og billigst.

Kostnad i Arendal

Og hva er da normalen? Det må jo være gjennomsnittet for alle de 426 kommunene i Norge. Den er på rett over 13.000 kroner i året. Prisene for de kommunale tjenestene er basert på avgifter og gebyrer som betales for en standard bolig på 120 kvadratmeter. Det er årsgebyr for vannforsyning, avløp, avfall og feiing som er medregnet her. De samlede utgiftene for Arendal kommune lander da på 11.474 kroner nå i 2017.

Selvkost

– En kommune kan ikke bestemme selv hva prisene skal være. Man skal ta hensyn til hva tjenestene faktisk beløper seg til. Innbyggerne skal ikke betale mer enn hva det koster å levere tjenesten, det vil si at selvkost setter en øvre ramme for hva kommunen kan kreve inn i kommunale avgifter, forklarer SSB om temaet på sine nettsider.

Gebyrene er basert på et vannforbruk etter kommunens satser for stipulert forbruk, eller basert på et vannforbruk på 175 kubikkmeter i året der det er vanligst å betale etter faktisk forbruk.

Store forskjeller

Til tross for prinsippet om selvkost er det svært store ulikheter mellom den dyreste og billigste kommunen i Norge. Aller billigste kommune, ifølge tabellene til SSB, er Sande i Vestfold. Der må man ut med 5.284 kroner i totalen.

Det er nesten 20.000 kroner mindre enn Engerdal i Hedmark, der man må ut med 25.256 kroner per år. Man må altså opp i fem-gangen for å skildre forskjellene i Kommune-Norge. I Aust-Agder er det boligeierne i Gjerstad kommune som må betale mest, da avgiftene for inneværende år beløper seg til 18.761 kroner der. Bygland er ikke langt etter. Billigste kommune i Aust-Agder er Grimstad, der man slipper unna med 11.466 kroner – åtte kroner mindre enn arendalittene.

Utviklingen siste år

Samlet sett har de kommunale avgiftene økt med 2,2 prosent i Norge det siste året. Det er mindre enn «vanlig økning» i disse tjeneste de siste årene, og mindre enn den generelle prisstigningen i Norge.

I Arendal kommune har prisene økt med 650 kroner det siste året, noe som tilsvarer seks prosent.

Kommunale avgifter i Aust-Agder

Årsgebyr i 2017 for vannforsyning, avløp, avfall og feiing. (Kilde: SSB)

Grimstad 11466

Arendal 11474

Risør 12079

Bykle 12488

Valle 12988

Evje og Hornnes 13553

Birkenes 14074

Tvedestrand 14150

Froland 15181

Lillesand 15616

Iveland 15676

Åmli 15775

Vegårshei 17061

Bygland 18470

Gjerstad 18761

Snitt i Norge 13036