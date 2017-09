Dueslaget i Moldveien skaper fortsatt problemer

Annonse:

Siden sommeren 2014 har naboer til et dueslag på Myra vært plaget med fluer. Nå mener kommuneoverlegen det ikke er noe galt med dueslaget, men naboer er fortsatt frustrerte.

– Vi slår oss ikke til ro med kommuneoverlegens konklusjon. Den handler ene og alene om to ting: At det har vært en rekordkald juli og at naboen har fått visse rettelser, sier Karl Einar Hørte.

Dueopprop

Han fortalte for første gang om problemene sine til Arendals Tidende i november 2016. 21 naboer skrev den gang under på et opprop mot de 60 duene som bor i et dueslag ved et av husene i nabolaget. Dueeieren selv forstår ikke problemet, han har fått ettergodkjenning fra kommunen i alle ledd og mener naboene må godta at duer er hans hobby. Saken har gått så langt at en person som har vurdert å kjøpe hus i nabolaget har sendt brev til kommuneoverlegen for å spørre om det frarådes.

– Saken er avsluttet fra kommunen. Det er ingen restriksjoner på dueholdet. I sommer var det ingen flueplager i området, svarer kommuneoverlege Preben Aavitsland.

Det er Hørte langt fra enig i.

Ødelegger nabolag

– Jeg har sendt en klage til kommunen, da med alt av vedlegg som er rundt selve dueproblematikken. Den går videre fra kommunen til fylkesmannen til en endelig vurdering. Jeg har ikke så stor tro på den prosessen, fylket og kommunen har en egen evne til å spille på lag, mener Hørte.

Han er bekymret for at neste sommer blir varmere enn den vi har lagt bak oss, og at dueproblemene da blir like ille som før når naboene har klagd over at de ikke kan ha dører eller vinduer åpne og at de må bruke en halvtime på å smekke fluer før de kan spise middag.

– Kan det være riktig at en manns hobby skal plage et helt nabolag? Jeg kjenner mange folk, men gud bedre hvor mange som har stoppa meg i gata og lurer på om det faktisk er så ille som vi har sagt i avisa. De skjønner ikke at det går an. I 2014 skrev daværende kommunelege følgende: dette dueholdet vil kunne gi betydelige hygieniske ulemper for boliger i nabofeltet, idrettsanlegg og Sam Eyde videregående skole. Nå er det plutselig ikke noe problem, undrer han.

Endring

Hørte føler ikke at naboenes plager og bekymringer blir tatt på alvor hos Arendal kommune, og håper at eksempelvis reguleringsplanen for området kan endres.

– Da vi og naboene bygde hus her på Romstølen, ble vi forelagt et helt sett regler som gjelder for å bo og leve i slike fellesskap som et boligfelt er. For eksempel må vi holde riktige vinkler på tak og vegger, og vi kan ikke utnytte tomten videre uten å søke kommunen. Men omfattende dyrehold kan vi altså ha, og da også utover hund og katt og gullfisk, skriver han i klagen sin.

– Kommunen har gjort regelendringer tidligere. Tiggerforbud og de to gamle som gjerne ville ha et dobbeltrom på sykehjemmet. Ordføreren har selv sagt til meg at dette burde vært tatt tak i fra kommunen tidligere. Det kan ikke være så vanskelig å gå inn og gjøre om reguleringsplanen, sier han til Arendals Tidende.

Klagen Hørte har stått i spissen for å utforme skal også være på vegne av naboer i elleve andre boliger i veien.

