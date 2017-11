Dro til Stortinget for å løse verdens plastproblem

Ti-åringene Emilie og Thea bruker et skoleprosjekt til å overbevise Norges politikere om å tenke mer på å bruke mindre plast.

Emilie Ensberg og Thea Bruun-Gundersen fra Arendal International School på Hisøy har valgt seg ut plastsøppelproblematikken i et skoleprosjekt hvor de skal fokusere på å overbevise andre om noe som er viktig for dem. Nå har de laget seg en organisasjon som heter «Gjenvinn» og besøkt stortinget hvor de fikk fem politikere til å skrive under på en kontrakt som sa at de skulle tenke enda mer på plastproblemet. Det stopper imidlertid ikke der.

Proppfulle

Etter å ha møtt flere profilerte politikere på Stortinget og lest seg opp på internett er de to jentene fulle av ideer om hvordan det kan bli mindre plastsøppel på kloden. For det er mandatet de har fått av læreren sin: Å gjøre så mye de kan for at det skal bli mindre plast i verden. Det har virkelig satt tankene i gang, og de to har en hel rekke ideer.

– Fiskerne som finner plast i sjøen må betale for å levere det, vi syns heller de skulle fått betalt for å levere det inn, slår Thea fast.

– Vi har sendt mail til Coop obs på Stoa og spurt om de kan ha litt mindre plastsøppel i butikken sin. Vi har tenkt å sende mail til flere butikker også. Hvis du for eksempel kjøper en avocado er den pakka inn i dobbel plast, du kan velge å kjøpe i løsvekt, men da må du likevel ha den i en plastpose, sier Emilie som også har snakka med sin pappa om ikke det kanskje kan gå an å lage bæreposer i bioplast, eller i det minste litt tykkere plast sånn at man kan bruke det igjen og igjen.

Det er imidlertid ikke bare butikkjeder og politikere som skal overbevises, de to jentene mener helt vanlige folk må ta mer ansvar, og de har en klar plan for å få til det.

– Vi har lyst til å stå på en butikk, kanskje Coop obs for der er det mange som handler, også kan vi dele ut papirposer til dem som vil ha og hjelpe dem å bære posene ut i bilen. De som vil ha plastposer går vi bare rett forbi, gliser Thea.

Demokratiopplæring

Theas mamma er Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen, og hun hjalp jentene med å arrangere en dag på Stortinget hvor de fikk møte politikere.

– Jeg spurte dem om de ville møte noen fra regjeringen eller dem som påvirker regjeringen, da ville de møte dem som påvirker regjeringen, forteller Bruun-Gundersen.

Hun synes det er flott at to jenter med et skoleprosjekt blir så godt tatt imot av politikere fra partier på tvers av politikk.

– Dette var nok en nyttig dag for dem, fordi de fikk møte mange viktige politikere og påvirket dem i en sak de er veldig opptatte av. Også var det en viktig dag i demokratiopplæring. Stortinget er egentlig et åpent hus hvor folk kan komme inn og møte politikere og snakke om saker som engasjerer. Den muligheten må folk i alle aldere bare benytte seg av. Det er fantastisk at vi i et land som Norge har kort avstand mellom politikere og vanlige folk, vårt demokrati er helt unikt, sier hun.

Jentene inviterte til et møte hvor de ville legge frem sin oppgave og stille politikerne kritiske spørsmål. Her var det kun Fremskrittspartiets miljøpolitiske talsperson Gisle Meininger Saudland som hadde anledning til å stille. Saudland fortalte for jentene at han syns det er viktig å få flere land til å sortere søppel, forske på roboter som kan samle havplast og ha flere strandryddedager.

Etter møtet ble jentene med på en rusletur hvor de fikk lære at Norge faktisk har en president, nemlig stortingspresident Olemic Thommessen. Thomessen fortalte jentene at da han var liten var det meste pakket inn i papir, og han lot seg imponere av ti-åringenes prosjekt. Audun Lysbakken i Sosialistisk Venstreparti, Une Aina Bastholm fra miljøpartiet og Trine Skei Grande fra Venstre pratet også med jentene. I tillegg fikk de en samtale med Stortingets kantinesjef. Hun skrev under på en av jentenes kontrakter og fortalte at de gjerne ville brukt mindre plastikk, men at problemet i mange tilfeller ligger hos leverandørene som produserer varene og leverer dem pakket i plast.