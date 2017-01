Dømt for å stjele 21.000 kroner fra elevkonsert

Et medlem av et foreldrearbeidsutvalg ved en av skolene i Arendal er dømt for underslag.

Under en elevkonsert på en skole i Arendal i 2015 ble det solgt kaker med et overskudd på 21.000 kroner. Pengene ble gitt til et medlem i FAU på skolen, for at de skulle settes inn på FAU sin konto. Heller enn å sette pengene inn på FAU-kontoen, skal personen som er dømt ha satt pengene inn på egen konto.

– Med vilje

Personen innrømmet å ha satt pengene inn på feil konto, men mente det var gjort ved et uhell.

– Tiltalte har hevdet at hun ved en feiltakelse høsten 2015 satte pengene inn på sin egen konto, og at hun deretter brukte opp beløpet uten å forstå at dette var midlene som tilhørte FAU, gjengis det i rettens vurdering av saken.

Personen som er dømt har fortalt at feiloverføringen ikke ble oppdaget før noen måneder senere, og at pengene ikke har blitt betalt tilbake til skolen på grunn av økonomiske vanskeligheter.

I retten møtte rektoren ved skolen og fortalte at det flere ganger er blitt forsøkt å ha møter med personen som tok pengene. Retten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at pengene ble satt på feil konto med vilje.

31.000 kroner

Personen er nå dømt for underslag. I tillegg til å betale tilbake de 21.000 kronene fra kakesalget må en bot på 10.000 kroner betales. Samtidig er personen dømt til 30 dagers betinget fengsel. Retten har tatt hensyn til at personen ikke har tidligere dommer på seg og at det dreier seg om et engangstilfelle som oppstod ved å ha ansvar for så mye penger. At personen har misbrukt sin stilling i FAU er vektlagt i skjerpende retning.