– Dirket opp låsen, tømte bøssen i Pollen

Minebøssen i Pollen skal ha blitt plyndret på nasjonaldagen.

I årevis har minebøssen, sentralt plassert ved Kirkegata innerst i Pollen, blitt brukt til innsamling av penger. I forbindelse med 17.mai-feriringen var det bestemt at bøssens innhold skulle gå til Senter for eldre i Arendal. Etter folketoget onsdag ettermiddag var det lagt opp til defilering forbi bøssen slik at folk kunne legge penger i den.

– Nesten tom

I løpet av et ukjent tidsrom skal imidlertid uvedkommende forsynt seg av innholdet ved å bryte opp låsen.

–Låsen var dirket opp og det lå nesten ingen penger i den, sier ordfører Robert C. Nordli til Arendals Tidende.

Han er rystet over at det går an å være så smålig og stjele penger som skulle gå til et veldedig formål.

Erstattet pengene

I bystyret torsdag orienterte Nordli om at han hadde brukt fullmakten sin og bevilget 10.000 kroner fra midler ordføreren har disponibelt til å kunne dele ut til ulike formål.