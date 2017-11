Digital fremtid for seniorene

Annonse:

Seniornett Arendal mener det er viktig at den eldre generasjonen lærer å bruke nettbrett og smarttelefoner.

På Kilden aktivitetssenter i Arendal er det ikke bare ungdommen som er i full aktivitet. Her er også den eldre genererasjonen i full vigør.

Stor interesse

Seniornett arrangerer et tredagers grunnkurs med opplæring i de mest brukte funksjonene på smarttelefon og nettbrett. Kurset avsluttes tirsdag denne uka, da skal deltakerne mestre de fleste funksjoner på sitt digitale verktøy. Ifølge kursleder Tore Vimme er det stor interesse for å lære mer om den digitale verdenen.

– Vi starta disse kursa for to år siden, da måtte vi sette inn mange ekstrakurs på grunn av stor pågang. Nå har det jevna seg mer ut, og vi kjører to kurs i året med dette temaet, forteller Vimme idet avisa tar turen innom kurslokalet i tredje etasje på Kilden.

Kursdeltakerne er fra 65 år og oppover, og ifølge kurslederen har han hatt deltakere opp til 88 år.

– Så sant du ikke er passert 90 må de fleste forholde seg til et digitalisert samfunn med alt fra betaling av regninger, vips og bruk av diverse apper. Et godt eksempel er når du skal bestille en bussbillett, det er både enklere og billigere å gjøre dette på nett, men mange eldre er ikke fortrolige med dette, forteller han.

Praktisk kurs

Ni kursdeltakere sitter rundt bordet som er satt opp i hestesko og følger med som tente skolelys mens Vimme forklarer om nettlesere og bokmerker. Engasjementet er stort, alle har med seg sine egne telefoner og nettbrett og prøver seg fram. For at alle skal få den hjelpen de trenger har Vimme med seg fire dyktige hjelpelærere som alle har god erfaring innen informasjonsteknologi. Alle lærerne blir flittig brukt, og har full jobb med å tegne, fortelle, forklare og vise kursdeltakerne hvordan den tekniske verdenen fungerer.

– Veldig mange eldre i dag bruker flittig elektroniske plattformer, men det er ikke alle som vet hvordan de skal bruke de ulike funksjonene. Mange har for eksempel aldri tatt i bruk kalenderen på telefonen, de går heller med den gode gamle sjuende sans i lomma. På dette kurset lærer de om oppbyggingen og hvordan bruke funksjoner som e-post, bokmerker, kontakter, lagring og nettlesere for å nevne noe. Det er et praktisk kurs der vi sammen prøver oss fram, sier Vimme.



På tide

Jan Gummedal fra Tvedestrand og Wenche Krogsrud fra Tromøy har brukt digitale løsninger lenge, men de føler seg langt fra utlært. Begge er enige om at slike kurs er nyttige og de hjelper hverandre med å løse oppgavene.

– Jeg er redd for å gjøre noe galt hvis jeg trykker i vei, nå er det på tide at jeg lærer litt mer om hva jeg kan bruke iPaden min. Når ungene mine skal hjelpe meg går det så fort at jeg ikke får med meg noe, og da jeg så at seniornett reklamerte med nytt kurs meldte jeg meg på, forteller Wenche mens hun holder på å legge til nye bokmerker på iPaden.

Med rutinerte bevegelser sveiper 75-åringen seg fram på skjermen, finner fram riktig nettleser og går inn på nettsiden til lokalavisa Arendals Tidende for å legge avisa til som et nytt bokmerke. Operasjonen går nesten smertefritt, hun får det til uten hjelp.

– Nå er det bare å trykke på ikonet så kommer jeg rett inn i e-avisa, sier hun og smiler fornøyd.

Lærerikt og hyggelig

Arendal Seniornett er en lokal forening tilknyttet den landsomfattende organisasjonen Seniornett Norge med formål om å fremme seniorers aktive bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å styrke deres integrering i det moderne samfunnet. Arendalsforeningen har høy aktivitet med flere kurs og medlemsmøter i løpet av året. Tore Vimme er leder av foreningen, og bruker mye av tiden sin på å planlegge kurs og møter.

– Vi har sju til åtte ulike kurs i året i tillegg til seks medlemsmøter med ulike temaer, forteller Vimme, og legger til at alt er basert på frivillighetsarbeid.

– Dette er en ren hobby. Både kursledere og lærere gjør dette på dugnad, sier han.

Foreningen har fokus på grunnleggende kurs og bruk av PC, nettbrett og smarttelefon samt kurs i tekstbehandling, regneark, bildebehandling og innføring av Facebook og andre sosiale medier.

– Jeg oppfordrer flere til å bli med på våre kurs. Det er både lærerikt og hyggelig, sier foreningslederen før han fortsetter undervisningen på Kilden.

Se flere bilder fra kurset her: