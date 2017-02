– Det blir 266 år her også

MacGregor flyttet inn i nye lokaler til nyttår. Torsdag ble nybygget høytidelig åpnet med klipping av rød snor og løfter om at bedriften skal skape arbeidsplasser i Arendal på tross av tøffe tak.

– Jeg vil si takk til veldig mange for at vi står her i dag. Til min forgjenger Leif Haukom for å sette i gang prosessen mot å få til dette bygget. Til Arendal kommune som har vært en stor bidragsyter til at bygget står her i dag. Jeg vil gi stor honnør til JBU eiendom som har bygget vel innenfor budsjett og med nesten bare lokale håndverkere. Og tusen takk til alle ansatte som har stått for hele flytteprosessen selv, sa direktør Høye Gerhrad Høyesen da han ønsket velkommen til offisiell åpning av de nye lokalene til den tidligere pusnesbaserte bedriften MacGregor i Barbu.

Høyesen kom rett fra London hvor MacGregor mottok en internasjonal pris for årets innovasjon fra bransjemediet Offshore support journal. Utmerkelsen på gitt på grunn av en innretning som kan festes ytterst på kraner for bedre fleksibilitet.

Dystre tider

Åpningen av det nye bygget var imidlertid ikke bare preget av glede. Nedgang i offshore og shipping har tvunget frem permitteringer og oppsigelser. Det 6.800 kvadratmeter store bygget kan ikke fylles av MacGregor-ansatte som planlagt, og 1. april flytter arendalsselskapet Norac inn på kontorplasser som ellers ville blitt stående tomme.

– Dette blir nok et langsiktig prosjekt. På andre sida der, på Pusnes, var vi i 266 år. Så det det blir nok 266 år her også, smilte Høyesen som dermed la premisset for at arbeidsgiveren i Arendal skal sysselette arendalitter i mange flere år, på tross av krevende tider i markedet.

– Vi er i en bransje som er i uvær. I krevende tider har vi vært nødt til å si opp folk. Tidligere har offshore og shipping vært motvekter til hverandre i markedet. Når det har vært dårlige tider i en bransje har det gått bra i en annen, men nå er begge inne i veldig krevende tider, sa han.

Høyesen fortalte hvordan bedriften jobber med å se på hvilke områder de skal fortsette å satse i og nevnte blant annet fiskeoppdrett, gruver og vindmøller i offshore.

Verdt å feire

Næringsminister Monica Mæland gav støtte til at markeringen av nyåpningen ble avholdt, til tross for at ansatte har fått en sluttdato for sitt arbeidsforhold.

– Dette er en åpning med bismak, men også i dårlige tider skal man feire gode nyheter. Dette er gjort på sørlandsk vis, nøkternt og uten unødvendige kostnader, sa hun.

Ministeren som selv er fra Arendal fortalte til Arendals Tidende at hun mener MacGregorbygget som står ferdig, og blokkene som skal ferdigstilles i løpet av året vil gi Barbu et skikkelig løft. Stikk i strid med hva utbyggingsmotstanderne mener.

– Det ser kjempefint ut, da jeg vokste opp var dette på en måte baksiden av byen. Jeg synes de har vært ordentlig flinke til å utforme dette området, selv om jeg vet det ikke har vært enkelt for alle. Utvikling alltid en god ting, mente hun.

Svarte tall

President i det internasjonale selskapet MacGregor, Michel van Roozendal, tilbringer en hel uke i Arendal i forbindelse med åpningen. Han trakk frem hvordan tre av fem divisjoner i selskapet har ledere i bygningen, samtidig som han også fokuserte på fremtiden.

– Vi hadde gode, men langt fra fantastiske resultater i 2016. Vi reddet oss fra røde tall ved å tilpasse oss, sa han.

Roozendal snakket om hvordan MacGregor må endre seg fra å være en utstyrsbedrift, til å være en bedrift som følger kunder gjennom hele livsløpet. Han fortalte om hvordan han ønsker det skal hjelpe bedriftene å forstå kundene og hvordan de dermed kan hjelpe kundene til å bli bedre.

– Vi er lederen i vår industri og det er veldig viktig for oss. Vi vet at denne bransjen beveger seg i sykluser og det vil den fortsette med. Vi ser et veldig forsiktig lys i enden av tunnelen, sa han.

Ny teknologi

Etter en lunsj ble de som møtte opp på visningen invitert med på en omvisning i de nye lokalene, her kunne de blant annet få seg en virtuell tur på en oljeplattform hvor det var mulig å se hvordan utstyret MacGregor produserer fungerer i praksis. Henrik Buestad har sammen med Thor Erling Grahl-Nielsen brukt åtte år på å utforme et system de skal kunne bruke til opplæring og markedsføring. I Barbu står nå to sett med såkalte Virtual reality-briller klare med programmet de kaller C-how.

– Her kan vi teste design og simulere hvordan løsninger fungerer. Vi har også hatt de med på messe for å demonstrere fortalte, Buestad som selv var til stede under åpningen.