– Den eneste kommunen uten premier

Høyres Kristoffer Lyngvi-Østerhus vil ha premiepott i Kystlotteriet.

I bystyremøtet torsdag fremmet bystyrerepresentanten forslag om at Arendal kommune skyter inn 50.000 kroner i en premiepott i Kystlotteriet. Ifølge Høyre-politikeren er kommunen den eneste som deltar i ordningen, som ikke premierer de som plukker opp og leverer inn skjærgårdssøppel.

Gulrøtter

Han minnet bystyret om at det driver i land mye plast i skjærgården og at det er viktig at folk både slutter å kaste plast og faktisk plukker opp plast. Lyngvi-Østerhus mener imidlertid at det trengs premier for å få enda flere til å delta.

– Kystlotteriet krever premier som gulrøtter, sa han.

Han ønsket at bystyret ved behandlingen av årets første tertialrapport, som åpner for budsjettjusteringer, fant rom for premiepenger.

– 50.000 kroner i premier. Det er et utrolig billig tiltak knyttet til resultatene det gir. Å plukke søppel er faktisk en ganske hyggelig aktivitet. Jeg håper bystyret er med på det, sa han.

Forskjellsbehandling

Lyngvi-Østerhus høstet imidlertid skepsis fra ordfører Robert C. Nordli (Ap) som sa han var redd for å forskjellsbehandle andre aktører som eksempelvis pilotprosjektet Våre Strender.

–Kystlotteriet er kjempebra, men jeg er redd vi forskjellsbehandler Våre Strender. Jeg er redd for å forfordele til noen, fremfor andre, sa han.

Lyngvi poengterte imidlertid at Våre Strender handler om dugnadsånden, mens Kystlotteriet handler om posen søppelet fysisk plukkes opp i.

– Vi er den eneste kommunen som har etablert kystlotteri, som ikke har penger i lotteriet, sa Lyngvi-Østerhus.

Neste runde

Ordføreren fremmet et alternativt forslag om at bystyret setter av 50.000 kroner for å dekke premier og administrasjon av Kystlotteriet, men først ved neste tertialbehandling.

– Da får vi budsjettdekning også i forslaget, sa Nordli.

Høyre-representanten hadde tydelig sommersesongen i tankene. Å få på plass premiering allerede nå for å stimulere til plukking av plast og skrot i skjærgården i høysesongen, og så ingen grunn til å vente.

– Jeg ser ikke helt poenget med det. 50.000 kroner kunne godt vært innarbeidet allerede, men ja, vi får se, konkluderte han.