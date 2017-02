Byttet uføretrygd ut med fast vaktmesterjobb

Nils Jørgen Nyli var uføretrygdet. Nå stortrives han som vaktmester i Arendal Eiendom KF.

Ferden vekk fra månedlige trygdeutbetalinger til konto til startet med en telefon til kommunen. Kanskje kunne han få en jobb med å klippe litt gress her og der for å ha noe å gjøre? Etter samtalen med en bekjent i eiendomsforetaket for to år siden var veien via praksisplass til fast, full jobb kort. I fjor sommer ble han fast ansatt i full stilling i foretaket.

Tilpasser dagen

Nedsatt bevegelsesevne og et tjuetall operasjoner i beina er ingen hindring for at han kan jobbe som byggdrifter i eiendomsforetaket. Hans hovedområde er sykehjem og er det noe feil med signaleringsanlegg eller en lyspære som må skiftes i gangen hos en beboer på eksempelvis Bjorbekktunet stiller han opp. Er det andre byggdriftere som trenger hjelp til noe eller han selv har behov for noen ekstra hender stiller andre villig opp, forteller han.

–Alle byggdrifterne har et godt samarbeid. Vi har god kommunikasjon, og jeg stortrives rett og slett, sier han.

Nyli forteller om en variert arbeidsdag og stor variasjon fra dag til dag. Det liker han godt. Om kroppen en dag sier at han må ta det rolig er det rom for det også.

–Har jeg en klein dag med beina kan jeg gjøre andre oppgaver, som kontorarbeid. Jeg er heldig og kan variere dagene. Jeg har lange lister med ting som skal følges opp, men ingen dager er like, sier han.

Fantastisk arbeidssted

Ifølge Nyli har han fortsatt til gode å treffe på en sur byggdriftskollega. Han er veldig fornøyd med å ha fått muligheten han har fått til fast jobb med noe han liker å gjøre.

–Det er en fantastisk plass å jobbe, sier han.

Daglig leder Øystein Sangvik setter stor pris på gode skussmål for den kommunale bedriften han leder.

–Dette er jo en vinn vinn-situasjon. Du liker å jobbe her og vi liker å ha deg her, smiler han.

Er mer glad

Nyli trekker frem mange positive ting med å være i jobb fremfor å få trygdeutbetalingene på kontoen hver måned og ikke gjøre så mye. Å jobbe har en merverdi.

–Jeg kommer meg opp om morgenen og har faste rutiner. Egentlig er jeg en litt mer glad person, konkluderer han.

Rundt borde i eiendomsforetakets kontor i Arendal gamle rådhus trekkes det frem at han ikke minst inngår i et team, en gruppe og et arbeidsfellesskap. Nyli mener han føler seg mer til nytte og at bare det å jobbe noe er bedre enn ingenting. I mange år har han hatt et ønske om å finne en jobb han kan trives med og fungere i. Mange ganger har det ikke lyktes. Denne gangen har det klaffet. Han har kolleger og overordnede som nær sagt hver dag stiller spørsmål om hvordan han har det og hvordan det går. Det fører, ifølge Nyli, til at man som ansatt gjør litt mer med glede.

–I mitt hode er det viktig å vise at du er villig til å gjøre noe. Jeg har vært heldig og funnet den jobben jeg elsker. Vi er en ufattelig kul gjeng, rett og slett, sier han.