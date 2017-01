BURGERINTEGRERING: Oppfordrer flere til å følge McDonald’s i integreringsarbeid

Restaurantsjefen til McDonalds i Arendal mener næringsdrivende i Arendal kan gjøre mer for integrering.

McDonald’s-sjef Jeanette Henriksson har flere års gode erfaringer med å ta imot innvandrere til arbeidspraksis, og en stor andel av dem som har prøvd seg i arbeid hos henne har fått fast jobb. Forrige uke inviterte hun næringsdrivende, frivillige, NAV, Arendal voksenopplæring og andre som er innblandet i arbeidet med å få innvandrere ut i arbeid, til seminar om arbeidspraksis.

Nye naboer

300 flyktninger skal bosettes i Arendal i 2016 og 2017, det har byens politikere vedtatt. 247 av disse deltar på introduksjonskurs hos Arendal voksenopplæring, og en del av dette kurset er å få praksis i en arbeidsplass. Ordfører Robert Cornels Nordli åpnet seminaret på Eurekabygget forrige torsdag med å si at han er stolt av den jobben Arendal kommune gjør for integrering.

– I Arendal kommune er det nå 100 stykker i arbeidspraksis, men det er ikke godt nok, for det står 42 på venteliste. Så jeg er veldig glad for bystyret har godkjent at vi skal ha 50 nye praksisplasser. Da kan oppfordre andre til å bidra, og vite at kommunen går foran som et godt eksempel, sa han.

Ordføreren fortalte også om hvor gla han ble da restaurantsjefen spurte om han kunne delta på seminaret.

– Jeg synes Jeanette fortjener en skikkelig applaus for initiativet hun har tatt. Jeg var innom og kjøpte en kopp kaffe for en stund siden da hun spurte meg om det, og jeg tenkte at dette er skikkelig bra. Spesielt er jeg glad for at det er noen fra næringslivet som tar opp dette.

Nordli omtalte de menneskene som nå skal bosettes i Arendal som våre nye naboer. Han la trykk på hvor viktig det er ha en arbeidsplass og et nettverk i hverdagen, og delte et helt konkret tips til hvordan han mente de kunne sørge for å bli integrert.

– Gå på skole, gå på jobb og vær med ungene på fritidsaktiviteter. Det går faktisk ikke an å steke vafler på dugnad uten å prate, jeg har vertfall aldri klart det.

En språkpraksis innebærer at innvandrere til Arendal arbeider gratis i en bedrift i en periode. Det skal fungere som et integreringstiltak, og praktikanten skal få lære norsk språk gjennom samtaler, bygge nettverk og lære om norsk arbeidsliv. I tillegg kan en arbeidspraksisplass sørge for at praktikanten har en attest, en erfaring og en referanse å vise til når jobber skal søkes senere.

Trives i praksis

To av dem som har språkpraksis i dag er Jonas og Daniel som begge er fra Eritrea. Daniel jobber på Saltrød bo- og omsorgssenter hvor han serverer frokost og lunsj, i tillegg til at han arbeider med å skape aktivitet for eldre. Etter at han begynte i praksisjobben i fjor har han fått lov å bli mentor for nye praktikanter som prøver seg i jobb på senteret.

– Jeg går dit to dager i uka og det er jeg veldig glad for, jeg synes det er en av de beste måtene å lære om det norske samfunnet, sa han.

Jonas som har språkpraksis på McDonald’s forklarte at han likte det veldig godt, og stadig lærte nye ord.

– Jeg lærer nye ord hver gang. Det er ikke bare å jobbe, du prater med de som jobber med deg og lærer masse nytt. Vi kan ikke bare gå på skolen og lære, vi må ha en plass vi kan bruke det, sa han.

Egenverdi

Benedikte Nilsen som er med i landsstyret i Røde Kors og har ledet asylmottaket for mindreårige på Hove, arbeider i dag i en integreringsbedrift som heter A2B. En del av hennes hverdag er i likhet med ansatte på NAV og Durapart og lete etter bedrifter som kan passe som praksisplass for de nye naboene

– Å få en jobb er rota til hele livet, det er rota til selvforsørgelse og rota til at du er noe i kraft av deg selv. Alle de menneskene som kommer til denne byen ønsker ikke å være en belastning for noen, hvis de føler at de er en belastning trives de ikke. Og det er vår jobb som samfunn å finne en plass til dem, sa hun.

Tydelighet

Restauransjef og initiativtaker Henriksson holdt selv et innlegg hvor hun fortalte om egne erfaringer. Hun kunne opplyse at McDonald’s i Arendal har ansatte fra tolv forskjellige nasjonaliteter og at hun de siste rene har hatt 29 personer i arbeidspraksis ti av dem har fått jobb i etterkant.

– Jeg er veldig gla for samarbeidet vi har med alle de som er her i dag. Det hadde vært en litt stor og uhåndterlig oppgave å skulle starte med dette helt på egenhånd, sa hun.

Hun rådet bedrifter som kan tenke seg å ta imot en person i språkpraksis til å være klare på hvilke forventninger som stilles.

– Det er viktig å si hva man forventer, hvis folk ikke vet det er det vanskelig å oppfylle forventningene. Vi har fått veldig god hjelp med å få folk inn som passer hos oss, og det er nyttig for oss også. Det finnes vel ikke noe bedre jobbintervju enn å ha noen gratis hos deg i tre-fire måneder.

De som deltar i språkpraksis fikk også et velmenende råd:

– Ikke bare si ja hvis du ikke forstår, det er bedre å si hæ så kan vi forklare. Her om dagen skrøt jeg av at en som arbeidet hos oss var selvstendig, han forsto ikke hva det betød, da forklarte jeg det og jeg hørte at han brukte det til en annen senere på dagen. Dette er mennesker som vil lære og bruker det de lærer.