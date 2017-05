Bil og båt brant, en person pågrepet

Annonse:

Bil med båthenger er utbrent – politiet søkte med hundepatrulje.

Politiet meldte mandag morgen om at en bil med båt på båthenger var utbrent på «Revesanden» på Tromøy. Det viste seg imidlertid at hendelsen, som ble meldt kl. 07.36 fant sted på en sidevei i Rægevig, like ved Rævesand. Ifølge politiet ble to personer observert på vei vekk fra stedet, og meldte like etterpå via Twitter at en person var pågrepet i nærheten.

Hundesøk

–Vi vet ikke helt hva dette er for noe ennå, opplyser en politibetjent på stedet til Arendals Tidende.

En hundepatrulje ankom rundt klokken 08.30 og satt i gang søk etter den andre personen.

Utbrent

Bilen har kjørt opp en privat vei i retning et bolighus. Midt i bakken ser det ut til at bil og henger har kommet på tverke. På stedet har bilen begynt å brenne. Kjøretøyet er helt utbrent, mens båten neppe er sjødyktig ettersom halvparten av skjærgårdsjeepen, en «Uttern S46» er sterkt skadet.