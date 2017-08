AUFeren melder overgang til Høyre

Annonse:

Marcel-Pierre Traeet dropper partiet han har vært medlem av siden 2014 og går inn i Høyre.

– Det har vært en lang tankeprosess hvor jeg har vurdert hva som egentlig er viktig for meg, og til slutt kom jeg frem til at den friheten for hver enkelt som Høyre fokuserer på er viktigst, forteller Traaet til Arendals Tidende.

Traaet har de siste to årene vært valgt inn i Fylkestinget og Utdanningskomiteen i Aust-Agder for Arbeiderpartiet. Da Arendal videregående skole arrangerte valgdebatt onsdag morgen stilte han imidlertid stolt opp i t-skjorte med statsminister og Høyre-partileder Erna Solberg på brystet.

– Jeg har meldt overgang. Jeg har nok vokst mye og funnet ut at dette passer meg nå. Jeg er faktisk ikke misfornøyd med regjeringen som har vært nå, jeg syns de har gjort en god jobb og særlig på skole er jeg mer enig med dem enn Arbeiderpartiet, forteller ungdomspolitikeren.

Traaets posisjon i fylkespolitikken forblir den samme, men han representerer nå Høyre heller enn Arbeiderpartiet. Tidligere har også Kai Olav Fredriksen fra Miljøpartiet de Grønne meldt seg inn i Høyre. Følgen av det er at Miljøpartiet de Grønne ikke lenger er representert i Arendals- eller Aust-Agderpolitikken.