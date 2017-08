ARENDALSUKA: Politiske topper diskuterte makt i distriktene

Annonse:

Fremmedgjøring i distriktene og kommunenes rett til å bestemme over seg selv var tema i kulturhuset under Arendalsukas andre dag.

“All politikk er lokal, men makta er i Oslo” var navnet på arrangementet som ble holdt i Store Torungen tirsdag morgen. Arendalsordfører Robert Cornels Nordli fikk åpne arrangementet i kraft av sin rolle i programkomiteen, og var tydelig fornøyd med muligheten til å understreke at Arendal var sentrum for begivenhetene.

– Jeg vil bare tilføre: I dag er makta i Arendal, smilte han før han overlot ordet til tidligere NRK-profil Anne Grosvold som ledet debatten.

Fremmedgjøring

Den britiske forfatteren Simon Parker som har skrevet boka «Taking power back», med undertittel «Putting people in charge of politics» fikk innlede debatten.

– Hvorfor føler folk seg fremmedgjort fra nasjonal politikk? Jeg tror det har vært et eksperiment i å ta bort makta fra lokalsamfunnet og sette den i westminster. Det begynte på 80-tallet og hat pågått siden det, sa han og trakk frem eiendomsutvikling og skole som eksempler på det som tidligere ble forvaltet lokalt, men nå er nasjonalt styrt.

– En av grunnene til at vi har denne pågangen nå er at vi ser at det ikke har virket. Siden staten overtok ansvaret for å vedta husbygging er det ikke blitt bygget nok hus et eneste år. Folk bor på gata. I et land med 65 millioner mennesker har man gått for prosesser hvor en størrelse skal passe alle. Derfor vil folk nå ta tilbake makta. Ikke bare fra Westmister, men Brüssel også. Det handler om mer enn hvor man skal plassere makta. Jeg tror det handler om nye former for makt, jeg tror en revolusjon er i ferd med å skje og jeg tror ikke den vil være sentralisert, fortsatte han.

Fremmet kommunesammenslåing

Deretter kom panelet på plass. Gunn Marit Helgesen som er styreleder i KS, kommunal- og moderniseringsminister fra Høyre Jan Tore Sanner, Bård Vegard Solhjell fra Sosialistisk Venstreparti, sjefsredaktør i Nationen Irene Halvorsen og professor i sosialantropologi Halvard Vike skulle diskutere hvordan makta i Oslo påvirker følelsen av maktesløshet og distanse fra distriktene. Sanner fikk straks ordet og måtte svare på om han som “sentraliseringsminister” mislikte synspunktene fra innlederen.

– De reformene vi nå gjennomfører er for å ta vare på den norske og nordiske tradisjonen. Norge skiller seg fra Storbritannia og Sør-Europa ved at de over flere år har flyttet oppgaver fra kommunen. Jeg mener reformene vi gjennomfører er for å motvirke sentralisering. Jeg mener at det sterke lokaldemokratiet vi har i Norge er en sterk verdi som vi skal bygge videre på. Vi må finne det gode samarbeidet mellom stat og kommune. Jeg har ikke tro på øremerkede midler, men jeg tror vi må kunne stille noen krav når kommunene får ansvar for barnevern, psykisk helse og andre tjenester. Det er utfordrende når vi har et spenn på 200 til 650.000 innbyggere, sa han i forsvar for blant annet kommunereformen.

Økonomi

Professor Vike fikk deretter ordet for å understreke at kommunene ikke er godt nok rustet økonomisk til oppgavene de får.

– Det norske systemet har vært et samspill mellom stat og kommune, og det er interessant at det er utviklet lokalt. Man kan nesten si at velferdsstaten er en samling velferdskommuner. Det bekymrer meg at den enestående norske tradisjonen, tverrpolitisk, er å vedta gode hensikter og sette opp ambisjoner på vegne av velferdskommunene. Det som da skjer er at storting og regjering ikke tar hensyn til at det oppstår en enorm forskjell mellom gode hensikter og finansiering. Det er en form for sentralisering jeg ikke liker, sa han.

Bundet

Nationen-redaktøren trakk frem at kommunene i realiteten har lite frihet når de skal gjennomføre alle oppgavene sine med for små budsjetter.

– Veldig mange kommuner opplever at de sitter og har kommunestyremøter, men egentlig er bundet på hender og føtter knyttet til hva de skal tilby, sa hun.

Også styrelederen i KS benyttet anledningene til å understreke at kommunene ikke får nok penger, frihet og tillit.

– Hver gang man snakker om like rettigheter til alle innbyggere tror man staten må sette normer. Hver gang vi ser et medieoppslag om et barn som ikke har fått den tjenesten de skal ha kommer debatten om at kommunen må skjerpe seg og staten overta, men den debatten foregår i stortingssalen. Faren er at vi har enorme ambisjoner, også står ikke ambisjonene i tråd med inntektene.

Fremmedgjøring

En sak er imidlertid makta og friheten kommunene får. Vel så viktig er fremmedgjøring av velgerne. Måten folk de siste årene på verdensbasis har tatt uventede retninger blir av mange forklart ved at avstanden mellom folk og makt øker. Eksempelvis at Trump er valgt til president i USA og at britene vil ut av EU. Den forskjellen trakk Nationen-redaktør Halvorsen frem.

– Så er også en stor debatt knyttet til de reformene som regjeringen nå gjennomfører, hvor veldig mange føler at det fjerner trygghet fra deres daglige liv.

Hun brukte sykehusdebatten og akuttmottak som legges ned som eksempel.

– Hvis vi ikke har velferdstjenester i kommunene får vi ikke folk til å flytte dit. Da blir det ikke noen verdiskapning i kommunen. Da kan alle like gjerne flytte til Oslo. Jeg tror det er en vesentlig grunn til det distriktsopprøret vi ser nå.

Glemmer befolkninga

Hun mente også de politiske diskusjonene i Oslo tar for lite hensyn til folka de berører.

– Diskusjonene blir unødvendig byråkratiske og begynner feil ende. Vi burde starte diskusjonene med å si. OK vi bor spredt i dette landet. Veldig mange nordmenn ser det som en verdi. Hvordan skal vi gå frem for å beholde det? Er det for eksempel gitt at det er dyrere med mange små enheter, vi i Nationen tror ikke det.

SVs Solhjell sa seg enig med Halvorsen, men understreket at Norge er et langt mindre sentralisert land enn landene hvor valgresultatene har tatt uventede retninger.

– Norge er et av de mindre sentraliserte landene i Europa, men vi må likevel diskutere retningen vi tar. Det er ganske bra med den likheten vi har hatt, det at du kan ha det ganske bra enten du er fra Naustdal eller Bærum. Det må vi ta vare på. Vi lar kommunene ha et stort ansvar, men vi passer samtidig på fra statens side, sa han.