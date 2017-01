ARENDAL PÅ OVERDOSETOPPEN: Denne nesesprayen kan bekjempe overdosetallene

Med stoffet Nalokson i nesesprayformat skal vanlige folk kunne redde liv.

– Min mening er at alle som går tur langs akerselva burde ha en sånn her, sier Martin Blindheim.

Han er prosjektleder i en nasjonal overdosestrategi fra Helsedirektoratet.

Over fem dødsfall

Arendal kommune er en av de ni kommunene i landet med høyest overdosetall. Sammen med Oslo, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Asker, Porsgrunn, Stavanger og Trondheim hadde Arendal flere enn fem overdosedødsfall i 2011. Hvor mange som tar overdoser i Arendal årlig, eller hvor mange som misbruker dop i Arendal finnes ikke tall på, men deltakelsen i pilotprosjektet indikerer at Arendal er i det øvre sjiktet sammenlignet med byer i resten av landet.

Som en del av overdoseprosjektet i Arendal kommune er en egen prosjektleder for overdosestrategi ansatt. Berit Bulien Jørgensen har allerede igangsatt et eget overdoseteam som skal sørge for at mennesker som har tatt overdose og overlevd får god oppfølging og at en ny overdose forebygges.

3000 doser

Siden 2014 har nalokson i nesesprayformat vært testet ut som et middel mot overdose. Det er det samme stoffet som brukes av helsepersonell som for eksempel ambulansesjåfører som rykker ut til overdoser, men man trenger ingen faglig bakgrunn for å sette Nalokson som nesespray.

3000 doser er blitt delt ut i Oslo og Bergen siden prøveprosjektet ble igangsatt i Norge, og man vet at minst 300 overdoser er blitt stoppet med nalokson som nesespray.

– Opprinnelig er nalokson blitt gitt med sprøyte, men det er ikke noe gudoghvermansen kan gjøre. Med denne nesesprayen kan man ikke gjøre noe galt, men den har motgifter med opioider som kan stopper overdose, sier Jørgensen.

– Når er det for sent å sette nalokson?

– Vi vet at de som tar overdoser dør sakte, og nalokson kan settes når som helst. Selvfølgelig kan det også være for sent, sier Blindheim.

2017

Utdelingen av neseprayen skal startes i Arendal etter nyttår. Det er ikke noe øvre tak for hvor mange doser som kan deles ut, målet er at stoffet skal være tilgjengelig når noen tar en overdose.

– Det er nær sagt bare fantasien som setter grenser. Når noen tar overdose er det ofte andre til stede. Brukere, familie og pårørende må ha neseprayen. Det skal være tilgjengelig og gratis, sier Blindheim.

De som deler ut stoffet skal gi en raskt opplæring til mottakerne, slik at de er klar over hvordan de skal reagere i en krisesituasjon.

– Aller først skal man ringe ambulanse. Det er fem doser i nesesprayen og du kan sette en dose i hvert nesebor. Dersom det ikke hjelper kan du vente litt og sette en dose til i hvert nesebor, forteller Jørgensen.

I tillegg til de ni kommunene som er med i overdoseprosjektet får Sandnes kommune være med i prøveprosjektet med nalokson som nesespray, fordi Sandnes kommune henger tett sammen med Stavanger kommune.