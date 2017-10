AP-bråkmaker til SV

Annonse:

Gjermund O. Bjørndahl melder overgang fra Arbeiderpartiet til Sosialistisk Venstreparti.

Bjørndahl har skapt store overskrifter med å sammenligne innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug med nazitysklands propagandaminister og kalle henne en «jævla rasistkjerring»

Tidligere i oktober kunngjorde han på Facebook at han forlater partiet han har vært medlem av i 18 år. Hans engasjement for flyktninger gjennom jobben som verge for enslige mindreårige asylsøkere er en viktig del av bakgrunnen.

– Flyktningkrisen kom i 2015, og jeg ble sterkt engasjert i de enslige mindreåriges situasjon. Jeg kjempet fra dag en for at disse skulle få en god og rettferdig behandling. Regjeringen sviktet barna totalt, og mitt eget parti var tause støttespillere til regjeringens og Listhaugs politikk. Jeg har flere ganger hatt direkte kontakt med partileder Støre om dette, og har også vært sammen med ham på besøk på asylmottak i Arendal, skriver han på Facebook.

Han beklager fortsatt uttalelsene han kom med mot Listhaug og signaliserer ikke at han vil fortsette på den linja i SV. Til tross for at han beklaget uttalelsene kan han komme til å bli ekskludert fra partiet, det ønsker han ikke.

– I vår og i sommer kom jeg med uheldig skarpe uttalelser mot statsråd Listhaug. Jeg står ikke inne for dem. Jeg har beklaget dem. Vi skal som deltakere i demokratiet angripe politikk, og ikke personer. Uttalelsene mine skapte mediestorm over hele landet, og partisekretær Stenseng raslet med sine sabler. Mulig eksklusjon fra partiet ble nevnt i den sammenheng. Lokalpartiet i Arendal satt i gang en prosess i den retning. Jeg ønsker ikke å utsette hverken meg selv eller Ap for en slik prosess. Jeg vil være en fanebærer for de menneskene som har det verst i vårt samfunn. Derfor har jeg har nå meldt meg ut av Ap og meg inn i SV, skriver han.