Advarer mot overdosedop

Annonse:

Rusmiddelet Fentanyl blir brukt i stadig flere overdoser, nå advarer fagpersonell i kommunen.

Rusmiddelet som kan være opp til 50 ganger sterkere enn heroin brukes som legemiddel og ulovlig rusmiddel. Det kommer som både piller, pulver, krystaller og smertelindrende plaster, og har også blitt solgt kamuflert som andre rusmidler som xanor og oxycotin.

Uoversiktlig

Arbeidet med å finne ut hvor mange som har mistet livet etter bruk av fentanyl i Norge er i gang, men foreløpig finnes ingen komplett oversikt. En rekke enkelthendelser er meldt om. I januar skrev TV2 at første dødsfall som følge av bruk av stoffet trolig hadde skjedd. Den gang gjaldt det ei 33 år gammel dame i Stavanger som mistet livet etter at hun tok det hun trodde var beroligende tabletter, kombinert med alkohol. I mars advarte Krips mot stoffet, som er opp til 50 ganger sterkere enn heroin. Kripos meldte også at de har grunn til å tro at stoffet har spredt seg utover landet.

Syntetisk

Fentanyl er 100 prosent syntetisk, og lages ulovlig på laboratorier. Særlig urovekkende er det at flere av personene som har tatt overdose på stoffet er ukjente for rusteamene i kommunene de bor i, og at unge ofte er rammet. Foreløpig er det ikke registrert overdoser med Fentanyl i Arendal.

– Vi har ikke registrert fentanyloverdoser i Arendal, men vi vet at det er et rusmiddel som benyttes i rusmiljøer i nærliggende kommuner, og vi ønsker å nå ut med informasjon for å være føre var, og for å forhindre tilfeller av fentanyloverdoser i Arendal, forteller Berit Bulien Jørgensen som er prosjektleder for overdosestrategi i Arendal og kommuneoverlege Helene Rakeie i en pressemelding.

Ungdom

De to forteller at unge gutter har utpekt seg på overdosestatistikken, og trekker frem et tilfelle med en 15-åring som døde etter at han tok stoff som trolig var kjøpt på «The dark web». Nettsider som kun er tilgjengelig med spesiell programvare og som ofte blir brukt til kriminell handel. Kommunikasjonen mellom selger og kjøper er kryptert, noe som gjør det vanskelig for politiet å etterforske sakene.

– Vi mangler en oversikt over hvor utbredt bruken av Fentanyl er i Norge, men vi vet at våre naboland i øst, Sverige og Finland, opplever økende utfordringer knyttet til fentanyloverdoser. Estland har lenge toppet overdosestatistikken i Europa, mye grunnet utbredt bruk av Fentanyl. Nå er det viktig at vi i Norge tar grep for å forebygge økende bruk av Fentanyl. Vi mister altfor mange mennesker til overdoser hvert år slik situasjonen har vært uten utbredt bruk av Fentanyl, forteller Bulien og Rakeie.