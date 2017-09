95 prosent av stemmene fra Aust-Agder er telt opp: Dette er foreløpig resultat

Annonse:

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet får hvert sitt mandat i Aust-Agder. Velgerne i fylket vil også ha KrF inn, men for at Kjell Ingolf Ropstad skal få stortingsplass må partiet komme over sperregrensa på fire prosent på landsbasis.

Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet får stortingsplass etter at partiet hennes har fått 17,4 prosent av stemmene.

Tellef Inge Mørland i Arbeiderpartiet får stortingsplass og Ap får 25,5 prosent av stemmene i Aust-Agder.

Svein Harberg er sittende stortingsrepresentant for Høyre og blir sittende, partiet hans får 25,7 prosent av stemmene i fylket.

Kristelig folkeparti har fått 9,8 prosent av stemmene i Aust-Agder, men det vil ikke være sikkert om han får representere Aust-Agder på stortinget før alle stemmer er telt opp på landsbasis. KrFs mandat er et utjevningsmandat, og partiet må komme over sperregrensa på fire prosent for å få et utjevningsmandat.

Senterpartiet er det 5. største partiet i fylket med 8,3 prosent, Sosialistisk Venstreparti er 6. størst, deretter plasserer partiene seg i følgende rekkefølge: Venstre, Miljøpartiet de Grønne og Rødt. De øvrige partiene plasserer seg under ett prosent.